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Уряд затвердив план перетворення Енергоатома в акціонерне товариство
09:30 28.06.2023 |
Кабінет Міністрів затвердив план перетворення державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» в акціонерне товариство.
Про це у Телеграмі повідомив постійний представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Укрінформ.
«Затверджено план перетворення державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» в акціонерне товариство, 100 відсотків акцій якого належать державі», - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялось, 23 березня набрав чинності закон про корпоратизацію ДП «НАЕК «Енергоатом». Статус акціонерного товариства дасть змогу НАЕК підвищити ефективність своєї діяльності, зокрема шляхом удосконалення корпоративного управління.
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