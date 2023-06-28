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Уряд затвердив план перетворення Енергоатома в акціонерне товариство

 

Кабінет Міністрів затвердив план перетворення державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» в акціонерне товариство.

Про це у Телеграмі повідомив постійний представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Укрінформ.

«Затверджено план перетворення державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» в акціонерне товариство, 100 відсотків акцій якого належать державі», - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, 23 березня набрав чинності закон про корпоратизацію ДП «НАЕК «Енергоатом». Статус акціонерного товариства дасть змогу НАЕК підвищити ефективність своєї діяльності, зокрема шляхом удосконалення корпоративного управління.
 

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