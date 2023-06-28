Уряд затвердив план перетворення Енергоатома в акціонерне товариство

Грубо кажучи, 50 млрд євро – це наступний набір вимог до нас після "семи кроків". Крокуєте — ось гроші, зупинилися — грошей нема. І переговори про членство буде поставлено у пряму залежність від прогресу в реформах, обіцяних у плані.