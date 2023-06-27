Наглядова рада «Центренерго» призначила ще трьох членів дирекції

Наглядова рада ПАТ "Центренерго" призначила трьох членів дирекції, які приступили до своїх обов'язків з 22 червня терміном до 22 серпня 2023 року, передає Енергореформа.

Згідно з повідомленням компанії в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, вони обрані за поданням в.о. генерального директора "Центренерго".

До складу дирекції обрано Сергія Білоуса, який раніше працював гендиректором ДП "Регіональні електричні мережі" та директором ТОВ "Об'єднаний енергоресурс", Юлію Кочаток, яка має досвід роботи тво директора ДП "Держвуглепостач" та заступника директора ДП "Укрвугілля", а також Єгора Рядинського з досвідом роботи на різних посадах у Національній поліції та Державному бюро розслідувань (ДБР).

Раніше рішеннями НР від 12 червня членами дирекції "Центренерго" на два місяці обрано Євгена Мірошниченка (головного технолога проектів ТОВ "Спецтермомонтаж-енерго", головного спеціаліста тепломеханічного відділу ПАТ "Техенерго") та адвоката, заступника начальника юридичного відділу Зміївської ТЕС Ларису Чигрина.

Разом з тим 24 червня припинено повноваження члена Наглядової ради Мужеля Олександра як незалежного директора за власним бажанням на підставі його заяви від 9 червня.

Мужель перебував на посадi члена Наглядової ради ПАТ з 21 вересня 2021 року. При призначенні в Наглядову раду Мужель вказувався як засновник групи компаній, що займається розробкою IT, торгівлею, управлінням комерційною нерухомістю та фінансовим посередництвом. Інвестбанкір раніше працював на різних посадах в ING, VTB Capital та Merrill Lynch.

Зазначається, що на посаду члена Наглядової ради "Центренерго" замість нього нікого не обрано.

Як повідомляла Енергореформа, після звільнення наглядовою радою наприкінці травня поточного року з посади керівника "Центренерго" Володимира Єгорова, також з 1 червня припинено повноваження ще п'яти членів дирекції: Максима Федотова і Олександра Шайтана, які перебували на посаді з 28 грудня 2022 року, а також Олександра Говоруна, Сергія Колесникова та Дмитра Олефіра, які перебували на посаді з 10 лютого 2023 року.

Повноваження виконувача обов'язків гендиректора компанії з 23 травня та до припинення повноважень у встановленому порядку покладено на члена дирекції генкомпанії Віктора Спичку.

"Центренерго" експлуатує 23 блоки (18 - пиловугільні та п'ять - газомазутні) на Вуглегірській, Зміївській та Трипільській ТЕС.



