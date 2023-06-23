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Українське дунайське пароплавство виставило на аукціон свої послуги з агроперевезення
22:47 23.06.2023 |
Через високий попит на перевезення агропродукції з дунайських портів ПрАТ «Українське дунайське пароплавство» пропонує свої послуги через тендерні закупівлі.
Про це повідомив генеральний директор УДП Дмитро Москаленко у Фейсбуці, передає Укрінформ.
Як зауважив очільник порту, через те що перевезення агропродукції з українських дунайських портів до румунського порту Констанца залишається найбільш стабільним логістичним напрямом, на нього повертається ажіотажний попит. Відтак, деякі приватні судновласники вже почали стрімко підвищувати ставки річкового фрахту.
«УДП завжди було прихильником прогнозованого, але ринкового та прозорого механізму формування тарифів. З огляду на дуже високу кількість заявок від клієнтів, послуги по перевезенню агропродукціі на липень виставляємо на тендер», - зазначив Москаленко.
Перші торги відбудуться 29 червня. Стартова ціна кожного з шести запропонованих лотів - 1 497 690,00 грн.
Як повідомлялося, ПрАТ «Українське дунайське пароплавство» та Міжнародна фінансова корпорація (IFC) підписали угоду про інвестиції у модернізацію флоту підприємства.
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