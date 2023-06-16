Корпоратизація «Енергоатома» може відбутися за півроку-рік - Котін

НАЕК "Енергоатом" розраховує завершити корпоратизацію підприємства, за оптимістичними оцінками, за півроку, за песимістичними - за рік, повідомив президент компанії Петро Котін.

"Корпоратизація "Енергоатома" рухається в досить швидкому темпі. За песимістичними оцінками - рік і ми будемо повністю корпоратизовані. Якщо оптимістично - півроку. Відбуваються дуже багато процесів зараз і основне - це здійснення інвентаризації всіх активів, а також збір звернень кредиторів. Це така непроста процедура", - сказав Котін у коментарі журналістам під час відвідування однієї з АЕС.

При цьому він уточнив, що щодо окупованої російськими загарбниками Запорізької АЕС "будуть поки що використані попередні, довоєнні дані інвентаризації, а потім (після повернення станції під контроль України - ЕР) коригуватимемо".

Як повідомлялося, на початку травня Кабінет Міністрів реорганізував держпідприємство шляхом його перетворення на АТ "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом", 100% акцій у статутному капіталі якого належать державі й не підлягають приватизації або відчуженню в інший спосіб.

Як зазначив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, це підвищить ефективність управління, залучить додаткові кошти на реалізацію нових проєктів і посилить енергетичну незалежність.

Кабмін також створив комісію з перетворення "Енергоатома" і затвердив її склад, встановив термін заявлення кредиторами своїх вимог до підприємства - два місяці, й утворив інвентаризаційну комісію.

Перед цим Верховна Рада України 6 лютого 2023 року підтримала в другому читанні законопроєкт №8067 про корпоратизацію держпідприємства НАЕК "Енергоатом".

Корпоратизація "Енергоатома" передбачена кредитною угодою між компанією та Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) і ратифікованою Верховною Радою гарантійною угодою "Комплексна узагальнена програма підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних станцій".

"Енергоатом" є оператором усіх чотирьох діючих АЕС України. Експлуатує Запорізьку, Південноукраїнську, Рівненську та Хмельницьку станції з 15 енергоблоками, оснащеними водо-водяними енергетичними реакторами, загальною встановленою електричною потужністю 13,8 ГВт. ЗАЕС потужністю 6 ГВт перебуває в окупації РФ з 4 травня 2022 року.