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АРМА передало газову компанію Коломойського та Хомутинніка в управління «Укрнафті»
09:18 16.06.2023 |
ПАТ "Укрнафта" та Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), підписали договори управління активами - корпоративними правами в статутному капіталі підприємств, пов'язаних з Ігорем Коломойським, Павлом Фуксом та Віталієм Хомутинніком.
Про це повідомляє пресслужба "Укрнафти".
Зокрема, йдеться про ТОВ "Іст Юроуп Петролеум", ТОВ "Сахалінське", ТОВ "Сіріус-1" та ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння", які здійснюють видобувну діяльність на Сахалінському нафтогазоконденсатному родовищі та на які було накладено арешт.
Зазначається, що "Укрнафта" приступить до управління активами після отримання від Антимонопольного комітету України дозволу на концентрацію, за яким "Укрнафта" та АРМА звернулися 1 червня 2023 року.
Як повідомлялося, раніше суд арештував та передав в управління АРМА корпоративні права чотирьох підприємств: ПрАТ "Укрнафтобуріння"; ТОВ "Сахалінське"; ТОВ "Сіріус-1"; ТОВ "Іст Юроуп Петролеум". Вони пов'язані з Ігорем Коломойським, Павлом Фуксом та Віталієм Хомутинніком.
Арешт накладено в межах розслідування кримінального провадження щодо промислової розробки найбільшого в Україні розвіданого Сахалінського родовища газу, що на Харківщині.
ПрАТ "Укрнафтобуріння" входить до пелеріку найприбутковіших компаній України. Хоча, попри рекордно високі ціни на газ, минулого року вона зменшила чистий прибуток з 5,65 млрд грн у 2021 році - до 3,77 млрд грн у 2022-му.
Нагадаємо, 6 листопада 2022 року стратегічно важливі підприємства ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПрАТ "Запоріжтрансформатор", пов'язані з Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, Вячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним, було передано в управління Міністерства оборони до завершення військового стану.
Після цього у ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта" було змінено склад наглядових рад, а керівником обох компаній призначили Сергія Корецького.
НАК "Нафтогаз України" належали 50%+1 акція "Укрнафти", ще 42% володіли компанії групи "Приват" Ігоря Коломойського та його партнерів. "Приват" здійснював операційний контроль над "Укрнафтою" з лютого 2003 року.
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