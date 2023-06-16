Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

АРМА передало газову компанію Коломойського та Хомутинніка в управління «Укрнафті»

 

ПАТ "Укрнафта" та Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), підписали договори управління активами - корпоративними правами в статутному капіталі підприємств, пов'язаних з Ігорем Коломойським, Павлом Фуксом та Віталієм Хомутинніком.

Про це повідомляє пресслужба "Укрнафти".

Зокрема, йдеться про ТОВ "Іст Юроуп Петролеум", ТОВ "Сахалінське", ТОВ "Сіріус-1" та ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння", які здійснюють видобувну діяльність на Сахалінському нафтогазоконденсатному родовищі та на які було накладено арешт.

Зазначається, що "Укрнафта" приступить до управління активами після отримання від Антимонопольного комітету України дозволу на концентрацію, за яким "Укрнафта" та АРМА звернулися 1 червня 2023 року.

Як повідомлялося, раніше суд арештував та передав в управління АРМА корпоративні права чотирьох підприємств: ПрАТ "Укрнафтобуріння"; ТОВ "Сахалінське"; ТОВ "Сіріус-1"; ТОВ "Іст Юроуп Петролеум". Вони пов'язані з Ігорем Коломойським, Павлом Фуксом та Віталієм Хомутинніком.

Арешт накладено в межах розслідування кримінального провадження щодо промислової розробки найбільшого в Україні розвіданого Сахалінського родовища газу, що на Харківщині.

ПрАТ "Укрнафтобуріння" входить до пелеріку найприбутковіших компаній України. Хоча, попри рекордно високі ціни на газ, минулого року вона зменшила чистий прибуток з 5,65 млрд грн у 2021 році - до 3,77 млрд грн у 2022-му.

Нагадаємо, 6 листопада 2022 року стратегічно важливі підприємства ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПрАТ "Запоріжтрансформатор", пов'язані з Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, Вячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним, було передано в управління Міністерства оборони до завершення військового стану.

Після цього у ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта" було змінено склад наглядових рад, а керівником обох компаній призначили Сергія Корецького.

НАК "Нафтогаз України" належали 50%+1 акція "Укрнафти", ще 42% володіли компанії групи "Приват" Ігоря Коломойського та його партнерів. "Приват" здійснював операційний контроль над "Укрнафтою" з лютого 2003 року.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,5691
  0,0622
 0,16

Курс обміну валют на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,8004  0,05 0,14 37,3442  0,04 0,12
EUR 40,0585  0,17 0,44 40,8881  0,19 0,47

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес