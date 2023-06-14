Фінансові новини
- |
- 14.06.23
- |
- 19:15
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Westinghouse і Енергоатом модернізують системи охолодження однієї з українських АЕС
18:14 14.06.2023 |
Американська компанія Westinghouse і НАЕК «Енергоатом» підписали контракт на проєктування, виробництво та постачання систем тривалого охолодження гермооболонки для модернізації енергоблоків однієї з вітчизняних АЕС.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє НАЕК «Енергоатом» у Телеграмі.
«Цей контракт є частиною нашого зобов'язання допомогти Україні у забезпеченні надійного та безпечного енергетичного майбутнього. Такі інновації у сфері безпеки, як системи тривалого охолодження гермооболонки, підвищать захищеність реакторів ВВЕР-440 Енергоатома на десятиліття вперед», - сказав президент Westinghouse з експлуатації Ден Самнер.
Зазначається, що на прохання Енергоатома Westinghouse вперше розробив систему довготривалого охолодження контайнменту. Вона «стала справжнім технологічним проривом» і повинна суттєво підвищити безпеку реакторних установок ВВЕР-440 радянського виробництва.
В Енергоатомі також повідомили, що зазначена система в разі аварії забезпечує довготривале утримання активної зони реактора в безпечному стані, тож її встановлення позитивно вплине на безпеку ядерних об‘єктів України та забезпечить додатковий захист реакторних установок.
«Два українських ВВЕР-440 після її встановлення будуть найбільш безпечними реакторами такого типу у світі. Усуваються недоліки радянського проєкту, відтак безпека ядерних об‘єктів України виходить на новий рівень», - зазначив президент Енергоатома Петро Котін.
В Енергоатомі також повідомили, що зазначена система в разі аварії забезпечує довготривале утримання активної зони реактора в безпечному стані, тож її встановлення позитивно вплине на безпеку ядерних об‘єктів України та забезпечить додатковий захист реакторних установок.
«Два українських ВВЕР-440 після її встановлення будуть найбільш безпечними реакторами такого типу у світі. Усуваються недоліки радянського проєкту, відтак безпека ядерних об‘єктів України виходить на новий рівень», - зазначив президент Енергоатома Петро Котін.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Палата депутатів Люксембургу визнала Голодомор геноцидом українського народу
|Британія анонсувала нову військову допомогу для України
|США оголосили новий пакет військової допомоги для України
|«Венеційка»: «антиолігархічний закон» не повинен застосовуватися у вигляді, в якому він є зараз
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Лучшие концертные площадки Киева
У РУБРИЦІ
|Westinghouse і Енергоатом модернізують системи охолодження однієї з українських АЕС
|Нацбанк знову оштрафував сервіс мікрокредитів «ШвидкоГроші»
|Підприємство ArcelorMittal на Херсонщині відновило роботу після деокупації
|Ще одна українська компанія перенесе частину виробництва за кордон
|Укрзалізниця запустила продаж квитків в жіночі купе
|ПриватБанк виграв у пов'язаної з Коломойським компанії суд за ТРЦ у Дніпрі
|Нацкомісія затвердила план розвитку Оператора ГТС вартістю 44 мільярди
Бізнес
|Password Manager в Google Chrome незабаром отримає біометричну автентифікацію на PC і Mac
|На OpenAI та ChatGPT уперше подали до суду: чат-бот обмовив людину, назвавши її шахраєм
|Google посилює контроль за відвідуваністю офісів — моніторинг перепусток, бесіди з «прогульниками» та оцінювання продуктивності
|Qualcomm Reference Design на базі чипа Snapdragon 8 Gen 3 пройшов тест на продуктивність в AnTuTu і набрав 1,77 млн балів
|Німеччина планувала встановити мільйон зарядних станцій для електромобілів, але водіям це не потрібно
|Президент Південної Кореї заявив про «тотальну війну» у сфері виробництва напівпровідників
|Apple придбала стартап Mira, який розробляє AR-гарнітури для американських військових та тематичних парків Nintendo