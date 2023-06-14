Westinghouse і Енергоатом модернізують системи охолодження однієї з українських АЕС

Американська компанія Westinghouse і НАЕК «Енергоатом» підписали контракт на проєктування, виробництво та постачання систем тривалого охолодження гермооболонки для модернізації енергоблоків однієї з вітчизняних АЕС.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє НАЕК «Енергоатом» у Телеграмі.

«Цей контракт є частиною нашого зобов'язання допомогти Україні у забезпеченні надійного та безпечного енергетичного майбутнього. Такі інновації у сфері безпеки, як системи тривалого охолодження гермооболонки, підвищать захищеність реакторів ВВЕР-440 Енергоатома на десятиліття вперед», - сказав президент Westinghouse з експлуатації Ден Самнер.

Зазначається, що на прохання Енергоатома Westinghouse вперше розробив систему довготривалого охолодження контайнменту. Вона «стала справжнім технологічним проривом» і повинна суттєво підвищити безпеку реакторних установок ВВЕР-440 радянського виробництва.

В Енергоатомі також повідомили, що зазначена система в разі аварії забезпечує довготривале утримання активної зони реактора в безпечному стані, тож її встановлення позитивно вплине на безпеку ядерних об‘єктів України та забезпечить додатковий захист реакторних установок.

«Два українських ВВЕР-440 після її встановлення будуть найбільш безпечними реакторами такого типу у світі. Усуваються недоліки радянського проєкту, відтак безпека ядерних об‘єктів України виходить на новий рівень», - зазначив президент Енергоатома Петро Котін.

В Енергоатомі також повідомили, що зазначена система в разі аварії забезпечує довготривале утримання активної зони реактора в безпечному стані, тож її встановлення позитивно вплине на безпеку ядерних об‘єктів України та забезпечить додатковий захист реакторних установок.

«Два українських ВВЕР-440 після її встановлення будуть найбільш безпечними реакторами такого типу у світі. Усуваються недоліки радянського проєкту, відтак безпека ядерних об‘єктів України виходить на новий рівень», - зазначив президент Енергоатома Петро Котін.