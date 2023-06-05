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АНАЛІТИКА

Фонд держмайна звільнив керівництво «Центренерго»

18:27 05.06.2023 |

Новини компаній

 

Наглядова рада державного ПАТ "Центренерго", більшість у якій складається з представників Фонду держмайна, вирішила припинити повноваження ще п'яти членів дирекції ПАТ "Центренерго".

Як свідчать дані компанії в системі розкриття інформації НКЦПФР, всіх їх звільнено з 1 червня, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Підставою для звільнення членів дирекції стало закінчення їхнього терміну повноважень.

Таким чином, дирекцію компанії залишили Максим Федотов і Олександр Шайтан, які перебували на посаді з 28 грудня 2022 року, а також Олександр Говорун, Сергій Колесников і Дмитро Олефір, які входили до складу дирекції з 10 лютого 2023 року

У повідомленні зазначається, що замість них ніхто не обраний.
Як повідомлялося, наглядова рада ПАТ "Центренерго" з 22 травня припинила повноваження виконувача обов'язків гендиректора та члена дирекції Володимира Єгорова і призначила на цю посаду члена дирекції компанії Віктора Спичку.

Єгоров керував "Центренерго" з 9 грудня 2022 року, він змінив на цій посаді Віталія Довгаля.

Єгоров раніше працював заступником комерційного директора ПАТ "Донбасенерго" та директором ТОВ "ДЕ Трейдінг" народного депутата Максима Єфімова (група "Довіра"). Йому також належить 89% у постачальнику енергоресурсів ТОВ "Артлекс-Енерджі".

Наприкінці грудня минулого року наглядова рада "Центренерго" обрала також до 13 лютого членами дирекції товариства Олександра Шайтана та Максима Федотова, який, зокрема, очолював юрдепартамент енергопостачальника ТОВ "Артлекс-Енерджі".

"Центренерго" експлуатує 23 блоки (18 - пиловугільні та п'ять - газомазутні) на Вуглегірській, Зміївській та Трипільській ТЕС сумарною встановленою потужністю 7660 МВт. Державі належить 78,3% акцій товариства.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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