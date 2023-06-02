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ПриватБанк призупинив прийом доларів і євро у своїх терміналах
14:07 02.06.2023 |
Державний Приватбанк, найбільший на ринку, з кінця травня тимчасово призупинив прийом готівкових доларів і євро у своїх терміналах.
"Ухвалено рішення наразі припинити такі транзакції. Про відновлення сервісу повідомимо окремо", - сказав прессекретар банку Олег Серьга агентству "Інтерфакс-Україна".
Для проведення операцій, які раніше можна було здійснити з готівковою валютою в терміналах, банк рекомендує клієнтам звертатися до кас його відділень.
Згідно з даними профільного видання "Мінфін", досі ПриватБанк був єдиним банком, який надавав клієнтам свою послугу, а її призупинення може бути пов'язане з проблемою старих купюр.
"Ми такий функціонал у своїх кіосках запустили 2020 року і через два місяці закрили. Причина - старі купюри. На жаль, крім як на інкасо дівати їх нікуди. Результат: два місяці подивилися, що з ринку збираємо, і закрили цей сервіс", - пояснив виданню проблему член правління Ощадбанку, відповідальний за роздрібний бізнес, Антон Тютюн.
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