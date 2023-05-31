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Найбільший світовий контейнерний перевізник хоче взяти в концесію термінали порту «Чорноморськ», – АМПУ
15:47 31.05.2023 |
Один із найбільших світових контейнерних перевізників - датська транспортно-логістична компанія A.P. Moeller-Maersk AS - підтвердила зацікавленість у концесії контейнерного терміналу морського торговельного порту (МТП) "Чорноморськ".
Про це повідомляє пресслужба Адміністрації морських портів України (АМПУ), за результатами робочого візиту представників Moller-Maersk.
"У ході зустрічі іноземні колеги обговорили з портовиками перспективи розширення діяльності компанії на українському ринку, у тому числі можливості залучення данської судноплавної компанії до модернізації портової інфраструктури України, зокрема участі у концесії контейнерного терміналу морського торговельного порту "Чорноморськ", - сказано у повідомленні.
В ході візиту представники компанії відвідали територію морського порту "Чорноморськ", де на місці оцінили його виробничі потужності, інфраструктуру, технічні можливості тощо.
"Представники компанії A.P. Moller-Maersk підтвердили значну зацікавленість в концесії контейнерного терміналу, що, на їх переконання, забезпечить не лише його стійкий розвиток та модернізацію відповідно до найсучасніших світових стандартів, але й сприятиме суттєвому розширенню торговельної і логістичної інфраструктури регіону", - наголошують в АМПУ.
Як повідомлялося, раніше віцепрем'єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков заявив, що три термінали порту "Чорноморськ" готують до передачі у концесію.
Нагадаємо, 1 грудня 2021 року вперше майно державного підприємства "Стивідорна компанія "Ольвія" і відповідне майно державного підприємства "Адміністрація морських портів України" передано в концесію QTerminals Olvia, що входить до Групи QTerminals, в рамках державно-приватного партнерства на 35 років.
У червні 2021 року в концесію передали другий порт - Херсонський морський торговельний порт.
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