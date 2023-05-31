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Інтерес до розробки нафтогазових родовищ уже підтвердили 12 компаній - голова «Укрнафти»
12:13 31.05.2023 |
ПЕК (газ та електроенергія), Нафта, бензин, автогаз, Новини компаній
12 вітчизняних та іноземних компаній письмово підтвердили свою зацікавленість у розробці нафтогазових родовищ в Україні, повідомив директор ПАТ "Укрнафта" Сергій Корецький.
Згідно з повідомленням компанії на сайті в середу, "Укрнафта" відібрала 20 родовищ і на сході, і на заході України, до розробки яких планує залучати інвесторів.
"Ці 20 родовищ сумарно мають запаси у розмірі 12 млн тонн нафти з конденсатом та 30 млрд кубометрів газу. На сьогоднішній день є 12 компаній, які письмово підтвердили зацікавленість в участі у цьому конкурсі. Це компанії з України, Словаччини, Франції, Великої Британії, США, Канади, Мексики", - зазначив Корецький, слова якого наведено в повідомленні.
Він уточнив, що ключовий принцип залучення інвесторів простий: рівень прибутку "Укрнафти" від цих операцій має бути вищим із залученням партнера, ніж без нього.
Крім того, за його словами, компанія планує розвивати ринок нафтовидобувних сервісів в Україні, для чого готова запропонувати довгі п'ятирічні контракти з гарантованим завантаженням.
"Очікуємо залучення вітчизняних та іноземних підрядників в таких напрямах як: буріння горизонтальних свердловин, буріння бічних горизонтальних стовбурів, ГРП, колтюбінг, впровадження сучасних технологій інтенсифікації, технології механізованого видобутку, системи оптимізації видобутку, геологорозвідувальні роботи тощо", - пояснив очільник "Укрнафти".
На його думку, успіх нарощування видобутку безпосередньо залежатиме від паралельного розвитку нафтовидобувних сервісів в Україні.
У компанії також уточнили, що у 2023 році "Укрнафта" планує розпочати буріння дев'яти свердловин і своїми силами, і із залученням зовнішніх підрядників. Це будуть горизонтальні та похилоскеровані свердловини та забурка бічних стовбурів, зазначено в релізі.
Як повідомлялося, ПАТ "Укрнафта" у 2023 році планує збільшення видобутку нафти на 6%, для чого має намір інвестувати 5,5 млрд грн у буріння, ремонти і спецдозволи на нові родовища,
Компанія у 2023 році також планує збільшити видобуток нафти на 5,8% (на 0,08 млн тонн) порівняно з минулим роком - до 1,45 млн тонн, газу - на 0,3% (на 0,003 млн куб. м), до 1,04 млрд куб. м.
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