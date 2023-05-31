Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Інтерес до розробки нафтогазових родовищ уже підтвердили 12 компаній - голова «Укрнафти»

 

12 вітчизняних та іноземних компаній письмово підтвердили свою зацікавленість у розробці нафтогазових родовищ в Україні, повідомив директор ПАТ "Укрнафта" Сергій Корецький.

Згідно з повідомленням компанії на сайті в середу, "Укрнафта" відібрала 20 родовищ і на сході, і на заході України, до розробки яких планує залучати інвесторів.

"Ці 20 родовищ сумарно мають запаси у розмірі 12 млн тонн нафти з конденсатом та 30 млрд кубометрів газу. На сьогоднішній день є 12 компаній, які письмово підтвердили зацікавленість в участі у цьому конкурсі. Це компанії з України, Словаччини, Франції, Великої Британії, США, Канади, Мексики", - зазначив Корецький, слова якого наведено в повідомленні.

Він уточнив, що ключовий принцип залучення інвесторів простий: рівень прибутку "Укрнафти" від цих операцій має бути вищим із залученням партнера, ніж без нього.

Крім того, за його словами, компанія планує розвивати ринок нафтовидобувних сервісів в Україні, для чого готова запропонувати довгі п'ятирічні контракти з гарантованим завантаженням.

"Очікуємо залучення вітчизняних та іноземних підрядників в таких напрямах як: буріння горизонтальних свердловин, буріння бічних горизонтальних стовбурів, ГРП, колтюбінг, впровадження сучасних технологій інтенсифікації, технології механізованого видобутку, системи оптимізації видобутку, геологорозвідувальні роботи тощо", - пояснив очільник "Укрнафти".

На його думку, успіх нарощування видобутку безпосередньо залежатиме від паралельного розвитку нафтовидобувних сервісів в Україні.

У компанії також уточнили, що у 2023 році "Укрнафта" планує розпочати буріння дев'яти свердловин і своїми силами, і із залученням зовнішніх підрядників. Це будуть горизонтальні та похилоскеровані свердловини та забурка бічних стовбурів, зазначено в релізі.

Як повідомлялося, ПАТ "Укрнафта" у 2023 році планує збільшення видобутку нафти на 6%, для чого має намір інвестувати 5,5 млрд грн у буріння, ремонти і спецдозволи на нові родовища,

Компанія у 2023 році також планує збільшити видобуток нафти на 5,8% (на 0,08 млн тонн) порівняно з минулим роком - до 1,45 млн тонн, газу - на 0,3% (на 0,003 млн куб. м), до 1,04 млрд куб. м.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,2802
  0,1043
 0,27

Курс обміну валют на сьогодні, 10:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,0646  0,02 0,07 37,5904  0,01 0,03
EUR 39,8304  0,01 0,02 40,6511  0,00 0,01

Міжбанківський ринок на сьогодні, 12:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес