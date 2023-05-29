«Укрнафта» планує збільшити видобуток нафти на працюючих родовищах

"Укрнафта" оптимізує 28 систем підтримання пластового тиску на існуючих родовищах та впровадить нові системи там, де це потрібно.

"Ще за радянських часів підприємство активно впроваджувало різноманітні методи підвищення нафтовилучення. В першу чергу, теплові - закачка гарячої води та пари в пласт, внутрішньопластове горіння, різні методи заводнення. Ефект від внутрішньопластового горіння тривав понад 10 років", - пояснив директор ПАТ "Укрнафта" Сергій Корецький під час III Львівської антикризової нафтогазової конференції Ньюфолк НКЦ.

Він зазначив, що тепер треба оптимізувати 28 систем підтримання пластового тиску, які вже є, і впровадити інші нові системи на тих родовищах, де це доцільно.

"Для порівняння - в європейських бенчмарків 100% видобутої рідини повертається в пласт, в нас - в середньому всього 18%", - додав Корецький.

За його словами, компанія планує промислове впровадження сучасних методів підвищення нафтовіддачі: теплові, газові, полімерне заводнення і внутрішньопластове горіння.

"Укрнафта" ставить за мету підвищити у 2023 році видобуток нафти на 6% з подальшим збільшенням показників видобутку протягом наступних п'яти років. Цього року заплановано буріння трьох нових свердловин та трьох бічних стволів.

Раніше повідомлялося, що "Укрнафта" планує нарощувати стільки ж видобувних запасів, скільки видобуває ресурсів, тобто досягти коефіцієнта заміщення в 100%, тобто збільшити його в три рази.