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«Укрнафта» планує збільшити видобуток нафти на працюючих родовищах
12:48 29.05.2023 |
"Укрнафта" оптимізує 28 систем підтримання пластового тиску на існуючих родовищах та впровадить нові системи там, де це потрібно.
"Ще за радянських часів підприємство активно впроваджувало різноманітні методи підвищення нафтовилучення. В першу чергу, теплові - закачка гарячої води та пари в пласт, внутрішньопластове горіння, різні методи заводнення. Ефект від внутрішньопластового горіння тривав понад 10 років", - пояснив директор ПАТ "Укрнафта" Сергій Корецький під час III Львівської антикризової нафтогазової конференції Ньюфолк НКЦ.
Він зазначив, що тепер треба оптимізувати 28 систем підтримання пластового тиску, які вже є, і впровадити інші нові системи на тих родовищах, де це доцільно.
"Для порівняння - в європейських бенчмарків 100% видобутої рідини повертається в пласт, в нас - в середньому всього 18%", - додав Корецький.
За його словами, компанія планує промислове впровадження сучасних методів підвищення нафтовіддачі: теплові, газові, полімерне заводнення і внутрішньопластове горіння.
"Укрнафта" ставить за мету підвищити у 2023 році видобуток нафти на 6% з подальшим збільшенням показників видобутку протягом наступних п'яти років. Цього року заплановано буріння трьох нових свердловин та трьох бічних стволів.
Раніше повідомлялося, що "Укрнафта" планує нарощувати стільки ж видобувних запасів, скільки видобуває ресурсів, тобто досягти коефіцієнта заміщення в 100%, тобто збільшити його в три рази.
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