«Укргазвидобування» запустило одну з найпотужніших свердловин за останні роки

АТ "Укргазвидобування" (частина Групи Нафтогаз) запустило в роботу нову пошукову свердловину глибиною 5 800 метрів, наразі її дебіт становить 580 тис. кубометрів газу на добу.

Про це повідомляє пресслужба НАК "Нафтогаз України".

За словами очільника компанії Олексія Чернишова, це одна з найпотужніших свердловин, що запустило "Укргазвидобування" за останні роки.

"Більш того, вона відкрила перспективи раніше нерозвіданого блоку на одному з родовищ на сході країни. Перспективні ресурси газу цього блоку оцінюються в понад 6 млрд куб. м. Наразі у вказаному блоці відбувається підготовка до буріння ще двох нових свердловин: пошукової та розвідувальної", - наголосив він.

Зазначається, що родовище має значні перспективи, але складну геологічну будову, яка сильно ускладнена глибинними розломами і має блоковий характер. Виявлені газові поклади перебувають в умовах високотемпературного розрізу з аномально високими пластовими тисками.

Через брак технологій раніше розробка перспективних покладів цього родовища на значних глибинах була неможливою, додали в "Нафтогазі".