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АНАЛІТИКА

Порт «Чорноморськ» готують до передачі у концесію

 

Мінвідновлення готує до передачі у концесію термінали морського торговельного порту «Чорноморськ».

Про це повідомляє прес-служба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Портові термінали «Чорноморська» готуються до передачі у концесію. Передати у концесію планується перший, контейнерний та п'ятий термінали. Процес розпочався ще до повномасштабного вторгнення росії, зараз міністерство його відновлює», - йдеться в повідомленні.

На першому етапі буде розроблено технічно-економічне обґрунтування, яке профінансує Глобальний інфраструктурний фонд; експертів і консультантів залучатиме Європейський банк реконструкції та розвитку і Міжнародна фінансова корпорація.

Наступний етап - проведення конкурсу серед охочих отримати в концесію термінали порту «Чорноморськ».

Завдяки передачі порту в управління приватним партнерам, Україна щороку отримуватиме концесійний внесок та стабільні надходження податків до бюджету. Приватне партнерство призведе до значних інвестицій, дозволить оптимізувати логістику перевезень та підвищить якість надання послуг.

У Мінвідновлення нагадали, що Україна вже має досвід передачі портової інфраструктури в концесію. Зокрема, в 2021 році Міністерством інфраструктури та ДП «Адміністрація морських портів України» приватним партнерам держави було передано державні стивідорні компанії морських портів «Херсон» та «Ольвія». Активній роботі цих об'єктів завадило тільки повномасштабне вторгнення росії.

Як повідомлялося, розбудова державно-приватного партнерства є однією із запорук ефективного відновлення економіки України. За словами Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, у нас вже ухвалено сучасне законодавство, аби в Україні з'явилися сотні потужних концесійних проєктів.
 

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