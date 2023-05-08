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АНАЛІТИКА

НКРЕКП здійснить планову перевірку «Укренерго» в травні замість вересня цього року

 

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), змінила дату початку планової перевірки дотримання НЕК "Укренерго" вимог законодавства та ліцензійних умов у сфері енергетики з 21 вересня на 9 травня 2023 року.

Як зазначається в повідомленні регулятора в телеграм-каналі в понеділок, таке рішення ухвалено на прохання самого ліцензіата.

"НЕК "Укренерго" листами від 3 лютого 2023 року №01/6363 та від 23 березня 2023 року №01/14730 звернулась до НКРЕКП із проханням розглянути можливість зміни дати початку проведення відповідної планової перевірки у 2023 році шляхом перенесення її на більш ранній період, а саме на березень або травень 2023 року, з метою запобігання розбалансуванню фінансової стійкості компанії", - йдеться в повідомленні.

У пресслужбі НКРЕКП "Енергореформі" уточнили, що така перевірка може тривати орієнтовно три тижні.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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