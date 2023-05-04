САП завершила розслідування продажу електроенергії «Енергоатома» Коломойському за зниженою ціною

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) завершила слідство у справі щодо завдання 93,76 млн грн збитків колишнім посадовцем "Енергоатому".

У пресслужбі САП уточнили, що йдеться про колишнього гендиректора відокремленого підрозділу "Енергоатом-Трейдинг" держпідприємства "Енергоатом", який сьогодні обіймає керівну посаду в одній із філій "Укрзалізниці".

Згідно з відкритими даними, філію "Енергозбут" залізничної компанії наразі очолює Олексій Статник, який був гендиректором "Енергоатом-Трейдингу".

"Слідством встановлено, що у вересні 2020 року посадовець "Енергоатому" забезпечив переможцю аукціону з продажу електричної енергії реалізацію всього обсягу електроенергії за зниженою вартістю - 1 120 грн за 1 МВт-год, дискримінувавши при цьому інших учасників аукціону, а це понад 30 компаній, які були позбавлені можливості придбати потрібні їм обсяги електроенергії за більшою ціною", - зазначається у повідомленні.

За даними слідства, продаж електричної енергії обсягом 1 465 000 МВт-год у зазначений спосіб завдав державному підприємству збитки на загальну суму 93,76 млн грн.

Як повідомлялося, у лютому НАБУ повідомило Статнику про підозру у зловживанні службовим становищем, тобто вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Нагадаємо, що саме під керівництвом Статника "Енергоатом Трейдинг" продав 1,46 млн МВт-год (близько 1% споживання в країні) трейдеру "Юнайтед Енерджі" з групи Ігоря Коломойського за цінами нижчими за ринкові.