Фінансові новини
- |
- 04.05.23
- |
- 14:42
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
САП завершила розслідування продажу електроенергії «Енергоатома» Коломойському за зниженою ціною
14:10 04.05.2023 |
Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) завершила слідство у справі щодо завдання 93,76 млн грн збитків колишнім посадовцем "Енергоатому".
У пресслужбі САП уточнили, що йдеться про колишнього гендиректора відокремленого підрозділу "Енергоатом-Трейдинг" держпідприємства "Енергоатом", який сьогодні обіймає керівну посаду в одній із філій "Укрзалізниці".
Згідно з відкритими даними, філію "Енергозбут" залізничної компанії наразі очолює Олексій Статник, який був гендиректором "Енергоатом-Трейдингу".
"Слідством встановлено, що у вересні 2020 року посадовець "Енергоатому" забезпечив переможцю аукціону з продажу електричної енергії реалізацію всього обсягу електроенергії за зниженою вартістю - 1 120 грн за 1 МВт-год, дискримінувавши при цьому інших учасників аукціону, а це понад 30 компаній, які були позбавлені можливості придбати потрібні їм обсяги електроенергії за більшою ціною", - зазначається у повідомленні.
За даними слідства, продаж електричної енергії обсягом 1 465 000 МВт-год у зазначений спосіб завдав державному підприємству збитки на загальну суму 93,76 млн грн.
Як повідомлялося, у лютому НАБУ повідомило Статнику про підозру у зловживанні службовим становищем, тобто вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Нагадаємо, що саме під керівництвом Статника "Енергоатом Трейдинг" продав 1,46 млн МВт-год (близько 1% споживання в країні) трейдеру "Юнайтед Енерджі" з групи Ігоря Коломойського за цінами нижчими за ринкові.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський у Гаазі розкритикував ідею «гібридного» спецтрибуналу за злочин агресії РФ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський у Гаазі: Всі ми хотіли б бачити тут іншого Владіміра
|З України через Іран хотіли вивезти авіадвигуни. До чого тут Росія і навіщо вони Москві
|Ракети Hydra 70 та боєприпаси. США оголосили новий пакет допомоги Україні
|Посли ЄС схвалили EUR1 млрд на боєприпаси для України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Агрохолдинг «Нібулон» став оператором протимінної діяльності
|САП завершила розслідування продажу електроенергії «Енергоатома» Коломойському за зниженою ціною
|Суд зняв арешт акцій «Укрнафтобуріння» Коломойського та партнерів
|Найбільший приватний стивідорний оператор України готує позов проти держави
|«Кернел» інвестує $10 млн у будівництво в порту «Рені» нового перевантажувального термінала до кінця 2023 р.
|Рада затвердила зміни до кредитної угоди з ЄІБ на будівництво ЛЕП для Рівненської АЕС
Бізнес
|Redmi Note 12 Turbo - найпотужніший смартфон середнього рівня за версією AnTuTu з результатом майже 1 млн балів
|ASUS ROG Phone 7 Pro став найпотужнішим у світі смартфоном за версією AnTuTu
|IBM очікує, що майже 8 тисяч робочих місць компанії займе штучний інтелект
|Lexus представив розкішний мінівен LM
|Технології та ШІ змінять роботу майже для чверті всіх працівників у світі – звіт
|Steam Deck в Україні тепер продається офіційно — 26 999₴ за базову модель із 64 ГБ пам'яті
|Ткаченко про телеграм: Я не говорив би про заборону, я говорив би про певне регулювання