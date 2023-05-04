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АНАЛІТИКА

Найбільший приватний стивідорний оператор України готує позов проти держави

 

Стивідорна компанія ТІС заявила, що буде подавати до суду через рішення Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури скасувати розщеплення корабельних зборів у порту "Південний". Про це повідомила пресслужба компанії.

"Вважаємо це рішення незаконним та маємо намір найближчим часом оскаржити його у суді", - заявила компанія.

Цей наказ знаходиться в центрі кримінальної справи НАБУ проти колишнього міністра інфраструктури Андрія Пивоварського.

У 2015 році він запровадив розподіл корабельного збору в порту "Південний" у пропорції 50:50 між державою та бізнесом. А саме між держпідприємством "Адміністрація морських портів" (АМПУ) та компаніями - власниками причалів - "ТІС-Руда" та "ТІС-КТ", які входить до групи ТІС - найбільшого приватного стивідорного оператора в Україні.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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