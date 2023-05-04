Найбільший приватний стивідорний оператор України готує позов проти держави

Стивідорна компанія ТІС заявила, що буде подавати до суду через рішення Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури скасувати розщеплення корабельних зборів у порту "Південний". Про це повідомила пресслужба компанії.

"Вважаємо це рішення незаконним та маємо намір найближчим часом оскаржити його у суді", - заявила компанія.

Цей наказ знаходиться в центрі кримінальної справи НАБУ проти колишнього міністра інфраструктури Андрія Пивоварського.

У 2015 році він запровадив розподіл корабельного збору в порту "Південний" у пропорції 50:50 між державою та бізнесом. А саме між держпідприємством "Адміністрація морських портів" (АМПУ) та компаніями - власниками причалів - "ТІС-Руда" та "ТІС-КТ", які входить до групи ТІС - найбільшого приватного стивідорного оператора в Україні.