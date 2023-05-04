Фінансові новини
- |
- 04.05.23
- |
- 14:02
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Найбільший приватний стивідорний оператор України готує позов проти держави
12:43 04.05.2023 |
Стивідорна компанія ТІС заявила, що буде подавати до суду через рішення Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури скасувати розщеплення корабельних зборів у порту "Південний". Про це повідомила пресслужба компанії.
"Вважаємо це рішення незаконним та маємо намір найближчим часом оскаржити його у суді", - заявила компанія.
Цей наказ знаходиться в центрі кримінальної справи НАБУ проти колишнього міністра інфраструктури Андрія Пивоварського.
У 2015 році він запровадив розподіл корабельного збору в порту "Південний" у пропорції 50:50 між державою та бізнесом. А саме між держпідприємством "Адміністрація морських портів" (АМПУ) та компаніями - власниками причалів - "ТІС-Руда" та "ТІС-КТ", які входить до групи ТІС - найбільшого приватного стивідорного оператора в Україні.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський у Гаазі розкритикував ідею «гібридного» спецтрибуналу за злочин агресії РФ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський у Гаазі: Всі ми хотіли б бачити тут іншого Владіміра
|З України через Іран хотіли вивезти авіадвигуни. До чого тут Росія і навіщо вони Москві
|Ракети Hydra 70 та боєприпаси. США оголосили новий пакет допомоги Україні
|Посли ЄС схвалили EUR1 млрд на боєприпаси для України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Суд зняв арешт акцій «Укрнафтобуріння» Коломойського та партнерів
|Найбільший приватний стивідорний оператор України готує позов проти держави
|«Кернел» інвестує $10 млн у будівництво в порту «Рені» нового перевантажувального термінала до кінця 2023 р.
|Рада затвердила зміни до кредитної угоди з ЄІБ на будівництво ЛЕП для Рівненської АЕС
|Італія через ЄБРР надасть EUR10 млн гранту «Укренерго» на підвищення ліквідності
|Кабмін запускає процедуру корпоратизації «Енергоатому»
Бізнес
|Redmi Note 12 Turbo - найпотужніший смартфон середнього рівня за версією AnTuTu з результатом майже 1 млн балів
|ASUS ROG Phone 7 Pro став найпотужнішим у світі смартфоном за версією AnTuTu
|IBM очікує, що майже 8 тисяч робочих місць компанії займе штучний інтелект
|Lexus представив розкішний мінівен LM
|Технології та ШІ змінять роботу майже для чверті всіх працівників у світі – звіт
|Steam Deck в Україні тепер продається офіційно — 26 999₴ за базову модель із 64 ГБ пам'яті
|Ткаченко про телеграм: Я не говорив би про заборону, я говорив би про певне регулювання