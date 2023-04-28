Мінінфраструктури скасувало наказ, за який отримав підозру ексміністр Пивоварський

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури скасувало норму, яка дозволяла приватним компаніям отримувати половину корабельних зборів в морському порту "Південний".

Відповідний наказ міністерства №148 "Про внесення змін до Порядку справляння та розмірів ставок портових зборів" від 14 березня набув чинності 26 квітня, повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро (НАБУ).

"Йдеться про скасування норм наказу Мінінфраструктури №316 від 27 травня 2013 року, внесених наказом Мінінфраструктури №281 від 24 липня 2015 року. Відповідно до нього ДП "АМПУ" отримувало лише половину корабельних зборів у порту "Південний", хоча насправді мало отримувати всі 100% зборів як єдиний користувач портової акваторії та земель водного фонду під нею", - зазначається у повідомленні.

За оцінкою НАБУ, внаслідок дії цієї схеми держпідприємство "АМПУ" у період з 2015 по 2021 років зазнало збитків на понад $43 млн.

Як повідомяллося, саме через запровадження розподілу корабельних зборів у 2015 році НАБУ звинувачає колишнього міністра інфраструктури Андрія Пивоварського у зловживанні службовими обов'язками, яке спричинило тяжкі наслідки для держави.

22 лютого детективи НАБУ повідомили Пивоварському та його колишньому першому заступнику Володимиру Шульмейстеру про підозру у цій справі.

За версією слідства, у липні 2015 року тогочасний міністр спільно зі своїм заступником забезпечили прийняття наказу, за яким корабельний збір із суден в морському порту "Південний" разом із ДП "АМПУ" почали стягувати й приватні компанії (у пропорції 50:50). Однак за законом стягнення такого збору є виключною прерогативою ДП як користувача акваторії порту, що належить державі.

До того ж, за даними НАБУ, одним із бенефіціарних власників згаданих приватних компаній виявилася особа, яку підозрюють у корупції в ПАТ "ДПЗКУ" і яка перебуває в розшуку та під санкціями РНБО. За відповідним провадженням у розшук оголошено колишнього голову ДПЗКУ Петра Вовчука та російського мільярдера Олексія Федоричева.