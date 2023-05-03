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Італія через ЄБРР надасть EUR10 млн гранту «Укренерго» на підвищення ліквідності
23:49 02.05.2023 |
Уряд Італії через Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надасть EUR10 млн гранту НЕК «Укренерго» на підтримку ліквідності і проведення ремонтних робіт, передає Енергореформа.
"Італія, член-засновник і стратегічний партнер ЄБРР, підписала угоду про надання грантів на суму до EUR10 млн для підтримки діяльності банку в Україні, зокрема для підтримки оператора системи передачі електроенергії НЕК "Укренерго", - йдеться у повідомленні банку на сайті 2 травня.
Згідно з повідомленням, фінансування від Італії допоможе забезпечити "Укренерго" ліквідністю та провести термінові ремонтні роботи.
За словами керуючого директора ЄБРР у країнах Східної Європи та Кавказу Маттео Патроне, банк дуже радий міцній співпраці з Італією та її внеску, що дозволяє йому продовжувати зусилля з підтримки української економіки під час війни та після неї.
Як повідомляла Енергореформа з посиланням на президента банку Оділь Рено-Бассо, ЄБРР у 2022 році збільшив обсяг інвестицій у проекти в Україні до EUR1,7 млрд порівняно з приблизно EUR1 млрд, які він вкладав щороку раніше.
Наприкінці квітня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомляв, що попередньо запланований портфель підтримки України з боку ЄБРР на 2023 рік складе EUR1,5 млрд, вони будуть спрямовані на підтримку державного та приватного сектора (зокрема, підтримка малого та середнього бізнесу), фінансування проектів будівництва доріг, співпраця з містами та громадами, а також підтримку енергетичного сектора.
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