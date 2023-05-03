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Кабмін запускає процедуру корпоратизації «Енергоатому»
17:51 02.05.2023 |
Кабінет міністрів на засіданні 2 травня ухвалив рішення про запуск процедури корпоратизації "Енергоатому".
Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль.
"Продовжуємо корпоратизацію державних підприємств. На виконання ухваленого парламентом закону трансформуємо "Енергоатом" в акціонерне товариство. "Енергоатом" - один з найбільших операторів АЕС в Європі, компанія стратегічно важлива для енергетичної безпеки держави. Приводимо її до міжнародних стандартів корпоративного управління", - заявив Шмигаль.
За його словами, урядовим рішенням від 2 травня запускають процедури корпоратизації. При цьому у власності держави зберігаються 100% акцій підприємства.
"У підсумку підвищимо ефективність управління, залучимо додаткові кошти на реалізацію нових проєктів, посилимо нашу енергетичну незалежність", - резюмував прем'єр.
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