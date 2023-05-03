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АНАЛІТИКА

Кабмін запускає процедуру корпоратизації «Енергоатому»

 

Кабінет міністрів на засіданні 2 травня ухвалив рішення про запуск процедури корпоратизації "Енергоатому".

Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль.

"Продовжуємо корпоратизацію державних підприємств. На виконання ухваленого парламентом закону трансформуємо "Енергоатом" в акціонерне товариство. "Енергоатом" - один з найбільших операторів АЕС в Європі, компанія стратегічно важлива для енергетичної безпеки держави. Приводимо її до міжнародних стандартів корпоративного управління", - заявив Шмигаль.

За його словами, урядовим рішенням від 2 травня запускають процедури корпоратизації. При цьому у власності держави зберігаються 100% акцій підприємства.

"У підсумку підвищимо ефективність управління, залучимо додаткові кошти на реалізацію нових проєктів, посилимо нашу енергетичну незалежність", - резюмував прем'єр.
За матеріалами: Економічна правда
 

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