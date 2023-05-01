Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Для Українського дунайського пароплавства капітально відремонтували сім барж

Для Українського дунайського пароплавства капітально відремонтували сім барж

 


Кілійський суднобудівельно-судноремонтний завод капітально відремонтував сім барж для УДП.

Про це повідомляє пресслужба ПрАТ «Украинское Дунайское пароходство» у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Уже сім капітально відремонтованих з повним фарбуванням барж. З початку року Кілійський СБСРЗ перейшов на капітальні ремонти барж з повним фарбуванням корпусу. Це суттєво збільшує термін їх експлуатації та гарантує проходження перевірки контрольних служб портнагляду», - йдеться в повідомленні.

Для Українського дунайського пароплавства капітально відремонтували сім барж

 


Як зазначають в УДП, повне фарбування корпусу дає більш тривалий та якісний захист від корозії металу. Якщо зазвичай у середньому під час ремонту баржі заміна металу складає близько 15-20 т, то у перспективі цей показник має зменшитись до 3-4 т.

Крім того, завдяки повному циклу ремонту збільшується термін експлуатації судна без підйому на сліп, скорочуються простої, зменшується ризик авральних ремонтів.

Як повідомлялося, ПрАТ «Українське дунайське пароплавство» вивело із докового ремонту теплохід-тритисячник «Черкаси». Наразі на теплохід отримано повний комплект документів Регістру судноплавства України, судно перебуває в черзі на фарбування питних цистерн та отримання санітарного свідоцтва, після чого буде готове до виходу в рейс. Триває формування екіпажу.

Для Українського дунайського пароплавства капітально відремонтували сім барж
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,2693
  0,1371
 0,34

Курс обміну валют на сьогодні, 10:21
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,4173  0,04 0,10 38,0543  0,03 0,07
EUR 40,8370  0,04 0,09 41,7593  0,01 0,01

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес