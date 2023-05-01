Для Українського дунайського пароплавства капітально відремонтували сім барж





Кілійський суднобудівельно-судноремонтний завод капітально відремонтував сім барж для УДП.

Про це повідомляє пресслужба ПрАТ «Украинское Дунайское пароходство» у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Уже сім капітально відремонтованих з повним фарбуванням барж. З початку року Кілійський СБСРЗ перейшов на капітальні ремонти барж з повним фарбуванням корпусу. Це суттєво збільшує термін їх експлуатації та гарантує проходження перевірки контрольних служб портнагляду», - йдеться в повідомленні.





Як зазначають в УДП, повне фарбування корпусу дає більш тривалий та якісний захист від корозії металу. Якщо зазвичай у середньому під час ремонту баржі заміна металу складає близько 15-20 т, то у перспективі цей показник має зменшитись до 3-4 т.

Крім того, завдяки повному циклу ремонту збільшується термін експлуатації судна без підйому на сліп, скорочуються простої, зменшується ризик авральних ремонтів.

Як повідомлялося, ПрАТ «Українське дунайське пароплавство» вивело із докового ремонту теплохід-тритисячник «Черкаси». Наразі на теплохід отримано повний комплект документів Регістру судноплавства України, судно перебуває в черзі на фарбування питних цистерн та отримання санітарного свідоцтва, після чого буде готове до виходу в рейс. Триває формування екіпажу.



