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НБУ анулював ліцензії СК «ПРОСТО-страхування» у зв'язку з непрозорою структурою власності

 

Національний банк анулював з 28 квітня ліцензії страхової компанії "Просто-страхування" (ПРО100) через проблеми зі структурою власності. Про це повідомляється на сайті регулятора.

Найбільшим акціонером СК "Просто-страхування" є кіпрська компанія Lavidia Limited, їй належать 99,99% акцій компанії. Кінцевим бенефіціаром вважається громадянин Вірменії Мартирос Аветісян.

До 2015 року акціонером Просто-страхування була компанія "РЕСО-Інтер" з групи "РЕСО" російських братів-бізнесменів Сергія та Миколи Саркісових, а сам Аветісян до 2020 року був міноритарієм їхньої компанії "РЕСО-Гарантія".

Національний банк вказує, що Просто-страхування було значним гравцем на ринку страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів України з часткою 1,52%. Загальна частка на страховому ринку була меншою - 0,6%.

Обсяг страхових премій компанії становив 204,9 млн грн, вартість активів - 568,1 млн грн, страхові резерви - 175,9 млн грн.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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