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АНАЛІТИКА

Державна Центренерго вперше у своїй історії почала експорт електроенергії

 

Державне ПАТ "Центренерго" вперше у своїй історії почало експортувати електроенергію. Про це повідомив Фонд державного майна, який володіє мажоритарним пакетом акцій компанії.

24 квітня Центренерго взяло участь у добовому аукціоні з експорту електроенергії в Молдову в середу, викупивши 10 МВт перетину (з 650 МВт) на всю добу постачання рівним графіком.

"Початок експорту - можливість для Центренерго, яка дозволить зменшити залежність від ситуації на українському ринку електроенергії й отримати доступ до ринків ЄС", - заявила пресслужба фонду.

Центренерго збирається збільшувати обсяги експорту та налагоджувати тіснішу співпрацю з ЄС.

На сайті компанії вказано, що вона розглядає початок експорту як напрацювання досвіду та можливість отримати прибуток.

"Експорт електроенергії надасть можливість отримати доступ до більш маржинальних ринків ЄС, а також конкурентний паритет з іншими учасниками ринку електричної енергії", - заявила компанія.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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