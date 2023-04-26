Фінансові новини
- |
- 26.04.23
- |
- 19:36
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Державна Центренерго вперше у своїй історії почала експорт електроенергії
17:43 26.04.2023 |
Державне ПАТ "Центренерго" вперше у своїй історії почало експортувати електроенергію. Про це повідомив Фонд державного майна, який володіє мажоритарним пакетом акцій компанії.
24 квітня Центренерго взяло участь у добовому аукціоні з експорту електроенергії в Молдову в середу, викупивши 10 МВт перетину (з 650 МВт) на всю добу постачання рівним графіком.
"Початок експорту - можливість для Центренерго, яка дозволить зменшити залежність від ситуації на українському ринку електроенергії й отримати доступ до ринків ЄС", - заявила пресслужба фонду.
Центренерго збирається збільшувати обсяги експорту та налагоджувати тіснішу співпрацю з ЄС.
На сайті компанії вказано, що вона розглядає початок експорту як напрацювання досвіду та можливість отримати прибуток.
"Експорт електроенергії надасть можливість отримати доступ до більш маржинальних ринків ЄС, а також конкурентний паритет з іншими учасниками ринку електричної енергії", - заявила компанія.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Турецьке мито на зерно у 130% майже не зачепить український експорт – Мінагро
|Павла Рябікіна призначено послом у Китаї - указ
|Китай докладе зусиль для якнайшвидшого припинення вогню в Україні, - Сі Цзіньпін
|Зеленський провів телефонні переговори з Сі
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк доплачуватиме половину вартості проїзду на міському транспорту українцям, які купують QR квитки через Приват24
У РУБРИЦІ
|Державна Центренерго вперше у своїй історії почала експорт електроенергії
|«Укренерго» перевірять через зупинку експорту до Словаччини: збитки сягають до 20 млн на добу
|«Епіцентр» на 97% збільшив обсяги продажу товарів для посівної
|Понад 1 млрд грн активів Оксани Марченко у Запорізькому заводі феросплавів арештували
|«Укрзалізниця» відновила транзит зерна через Польщу
|Кабмін змінив наглядову раду «Ощадбанку»
Бізнес
|SpaceX буде готова здійснити новий запуск ракети Starship через один-два місяці - Маск
|Porsche Cayenne отримав оновлений салон та більше потужності
|Тисяча доларів за «галочку». Twitter запустив послугу для бізнеса та організацій
|США закликали Південну Корею не заповнювати дефіцит Китаю щодо імпорту мікрочіпів
|Samsung активувала в Galaxy Watch 5 і Galaxy Watch 5 Pro датчик температури тіла для відстеження циклів
|ASUS Zenbook S 13 OLED — найтонший (всього 1,1 см) у світі 13,3-дюймовий ноутбук з OLED-дисплеєм
|Новий кросовер Smart #3 дебютував у кузові купе