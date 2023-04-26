Державна Центренерго вперше у своїй історії почала експорт електроенергії

Державне ПАТ "Центренерго" вперше у своїй історії почало експортувати електроенергію. Про це повідомив Фонд державного майна, який володіє мажоритарним пакетом акцій компанії.

24 квітня Центренерго взяло участь у добовому аукціоні з експорту електроенергії в Молдову в середу, викупивши 10 МВт перетину (з 650 МВт) на всю добу постачання рівним графіком.

"Початок експорту - можливість для Центренерго, яка дозволить зменшити залежність від ситуації на українському ринку електроенергії й отримати доступ до ринків ЄС", - заявила пресслужба фонду.

Центренерго збирається збільшувати обсяги експорту та налагоджувати тіснішу співпрацю з ЄС.

На сайті компанії вказано, що вона розглядає початок експорту як напрацювання досвіду та можливість отримати прибуток.

"Експорт електроенергії надасть можливість отримати доступ до більш маржинальних ринків ЄС, а також конкурентний паритет з іншими учасниками ринку електричної енергії", - заявила компанія.