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АНАЛІТИКА

«Укренерго» перевірять через зупинку експорту до Словаччини: збитки сягають до 20 млн на добу

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики й комунальних послуг, прийняла рішення про позапланову перевірку НЕК "Укренерго" через припинення експорту електроенергії до Словаччини.

Про це повідомляє пресслужба НКРЕКП.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні в середу, 26 квітня. Регулятор переврить дотримання НЕК "Укренерго" вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та Ліцензійних умов з передачі електричної енергії.

У Комісії зазначають, що ліцензіат не надав на запит регулятора у встановлений строк інформацію стосовно здійснених НЕК "Укренерго" кроків, організаційних заходів та процесів направлених на забезпечення проведення аукціонів з розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів за напрямком Україна - Словаччина.

Ситуація з припиненням експорту електричної енергії до Словаччини в НКРЕКП назвали позаштатною. Прибуток від експорту електроенергії є критично важливим для відновлення пошкодженої ворогом енергетичної інфраструктури, для підготовки до наступного опалювального сезону.

"Внаслідок зупинки експорту до Словаччини Україна втрачає близько 20 млн грн на добу", - зазначив Голова Комісії Костянтин Ущаповський під час засідання Комісії.

Наразі НКРЕКП вживає заходів для термінового відновлення експорту української електроенергії до Словаччини.
За матеріалами: Економічна правда
 

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