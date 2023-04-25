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Понад 1 млрд грн активів Оксани Марченко у Запорізькому заводі феросплавів арештували
11:55 25.04.2023 |
За матеріалами Служби безпеки суд арештував корпоративні права Оксани Марченко в АТ "Запорізький завод феросплавів", йдеться в повідомленні СБУ.
Загальна вартість заблокованих активів становить понад 1 млрд грн.
Рішення суду стосується 13,7% акцій підприємства, якими дружина Медведчука володіє через чотири офшорні компанії.
Арешт активів убезпечить їх від продажу чи перереєстрації на підставних осіб і в подальшому дозволить передати на користь держави.
Запорізький завод феросплавів є монопольним виробником металевого мангану в Україні і входить до списку найбільших металургійних компаній в Європі.
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