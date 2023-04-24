Уряд для більшості держсектору встановив норму відрахувань дивідендів за 2022 рік на рівні 50% за умови спрямування 30% на відновлення майна





Кабінет Міністрів України встановив для більшості підприємств із державною часткою базовий норматив відрахування прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за підсумками 2022 року, на рівні 50% за умови спрямування 30% на відновлення пошкодженого майна та протидію російській агресії.

Відповідне рішення закріплено урядовою постановою №358 від 18 квітня 2023 року, текст якої оприлюднено на урядовому порталі.

Водночас Ощадбанк матиме спрямувати на дивіденди 30% чистого прибутку за 2022 рік, НАК "Нафтогаз України", яка попередньо анонсувала за підсумками 2022 року чистий збиток, - 30%, а решту - на закупівлю видобутого в країні природного газу, "Укргідроенерго" - 30% (за умови спрямування 50% на відновлення майна), "Українська фінансова житлова компанія" - 30% (за умови спрямування 50% на фінансування доступного іпотечного кредитування), "Українське Дунайське пароплавство" " - 30% (за умови спрямування 50% на оновлення флоту), ПриватБанк і "Украгролізинг" - по 80%, "Укрбуд" - 95%.

За бажання держкомпанії можуть спрямувати на дивіденди частку від прибутку і в більшому розмірі.