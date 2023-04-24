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АНАЛІТИКА

Україна підписала меморандум з Holtec International про будівництво малих модульних реакторів

 

НАЕК «Енергоатом» та американська компанія Holtec International підписали угоду про будівництво в Україні до 20 атомних енергоблоків з реакторами SMR-160.

Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".

Так, 21 квітня президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін і президент та виконавчий директор американської компанії Holtec International Доктор Кріс Сінгх уклали угоду про співробітництво у розгортанні малих модульних реакторів (ММР).

Також на церемонії були присутні Міністр енергетики України Герман Галущенко та віцепрезидент Holtec International з питань діяльності в Україні Ріаз Аван.

За словами міністра, Україна має значний кадровий потенціал для розвитку провідних атомних технологій і докладатиме максимум зусиль, зокрема у співпраці і з американськими партнерами, для витіснення зі світового ринку російської атомної галузі.

"Угода передбачає будівництво до 20 реакторів SMR-160, з реалізацією першого пілотного проєкту і виходу на мінімальну регульовану потужність реактора та підключення до мережі до березня 2029 року. Впровадження малих модульних реакторів допоможе й у заміщенні зруйнованих внаслідок російської агресії теплоенергетичних потужностей", - йдеться в повідомленні.

Для довідки: SMR-160 - це легководний реактор під тиском потужністю 160 МВт, який використовує як паливо низькозбагачений уран і має гнучкість для виробництва технологічного тепла для промислового застосування й виробництва водню.

Україна підписала меморандум з Holtec International про будівництво малих модульних реакторів

 

Крім того, угода сприятиме загальній декарбонізації української енергетики, посиленню енергетичної незалежності України та започаткує високотехнологічне виробництво на наших теренах деталей для ММР.

Додається, що в рамках реалізації угоди буде створений Спільний проєктний офіс, в якому працюватимуть не лише представники НАЕК "Енергоатом" та Holtec International, а й Держатомрегулювання, ДНТЦ ЯРБ та Міненерго України і всесвітньо відомих компаній Mitsubishi, Hyundai та інших.
За матеріалами: Економічна правда
 

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