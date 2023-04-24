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Христофор Колумб
Україна підписала меморандум з Holtec International про будівництво малих модульних реакторів
08:09 24.04.2023 |
НАЕК «Енергоатом» та американська компанія Holtec International підписали угоду про будівництво в Україні до 20 атомних енергоблоків з реакторами SMR-160.
Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".
Так, 21 квітня президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін і президент та виконавчий директор американської компанії Holtec International Доктор Кріс Сінгх уклали угоду про співробітництво у розгортанні малих модульних реакторів (ММР).
Також на церемонії були присутні Міністр енергетики України Герман Галущенко та віцепрезидент Holtec International з питань діяльності в Україні Ріаз Аван.
За словами міністра, Україна має значний кадровий потенціал для розвитку провідних атомних технологій і докладатиме максимум зусиль, зокрема у співпраці і з американськими партнерами, для витіснення зі світового ринку російської атомної галузі.
"Угода передбачає будівництво до 20 реакторів SMR-160, з реалізацією першого пілотного проєкту і виходу на мінімальну регульовану потужність реактора та підключення до мережі до березня 2029 року. Впровадження малих модульних реакторів допоможе й у заміщенні зруйнованих внаслідок російської агресії теплоенергетичних потужностей", - йдеться в повідомленні.
Для довідки: SMR-160 - це легководний реактор під тиском потужністю 160 МВт, який використовує як паливо низькозбагачений уран і має гнучкість для виробництва технологічного тепла для промислового застосування й виробництва водню.
Крім того, угода сприятиме загальній декарбонізації української енергетики, посиленню енергетичної незалежності України та започаткує високотехнологічне виробництво на наших теренах деталей для ММР.
Додається, що в рамках реалізації угоди буде створений Спільний проєктний офіс, в якому працюватимуть не лише представники НАЕК "Енергоатом" та Holtec International, а й Держатомрегулювання, ДНТЦ ЯРБ та Міненерго України і всесвітньо відомих компаній Mitsubishi, Hyundai та інших.
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