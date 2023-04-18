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АНАЛІТИКА

Вартість зруйнованого через війну майна «Енергоатома» сягнула 32 мільярдів

 

За попередньою оцінкою, вартість зруйнованого та пошкодженого через російську агресію майна "Енергоатома" вже сягнула 32 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба "Енергоатома" в Telegram.

"Внаслідок збройної агресії РФ майно й інфраструктура тимчасово окупованої Запорізької АЕС та інших відокремлених підрозділів ДП "НАЕК "Енергоатом" були пошкоджені або знищені.

За попередньою оцінкою, вартість цього майна, будівель, споруд та інфраструктурних об'єктів компанії сягнула вже 32 млрд грн", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що розмір втрат і збитків, завданих "Енергоатому" Росією, буде визначений після деокупації ЗАЕС, повернення українському оператору фактичного контролю над усім майном та його повної перевірки й інвентаризації.
За матеріалами: Економічна правда
 

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