Фінансові новини
- |
- 18.04.23
- |
- 00:23
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Вартість зруйнованого через війну майна «Енергоатома» сягнула 32 мільярдів
17:12 17.04.2023 |
За попередньою оцінкою, вартість зруйнованого та пошкодженого через російську агресію майна "Енергоатома" вже сягнула 32 млрд грн.
Про це повідомляє пресслужба "Енергоатома" в Telegram.
"Внаслідок збройної агресії РФ майно й інфраструктура тимчасово окупованої Запорізької АЕС та інших відокремлених підрозділів ДП "НАЕК "Енергоатом" були пошкоджені або знищені.
За попередньою оцінкою, вартість цього майна, будівель, споруд та інфраструктурних об'єктів компанії сягнула вже 32 млрд грн", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що розмір втрат і збитків, завданих "Енергоатому" Росією, буде визначений після деокупації ЗАЕС, повернення українському оператору фактичного контролю над усім майном та його повної перевірки й інвентаризації.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада повернулась до пенсійної реформи: зареєстровано законопроєкт про накопичувальні пенсії
|Єврокомісія вважає неприйнятними рішення Польщі та Угорщини про заборону імпорту зерна з України
|НАБУ повідомило Коболєву про завершення слідства у справі премій
|Антикорупціний суд повторно відмовився продовжити розслідування у справі про премії Коболєва
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Вартість зруйнованого через війну майна «Енергоатома» сягнула 32 мільярдів
|Верховний Суд скасував стягнення коштів із ПриватБанку на користь колишніх власників
|ФДМУ повторно виставить на приватизацію Білгород-Дністровський порт
|Медична лабораторія CSD LAB відкриває партнерські офіси в прифронтових регіонах України
|Клієнти Нафтогазу отримуватимуть єдину платіжку за газ та його доставку
|Укрзалізниця зменшила вартість перевезення зернових
Бізнес
|Volkswagen представив позашляхову версію Atlas Peak Edition
|Toyota створить плагін-гібриди з дальністю 200 км
|Україна внесла Xiaomi до переліку міжнародних спонсорів війни
|Український стартап Zeely залучив $1 мільйон інвестицій, він розрахований на США та Британію
|NVIDIA GeForce RTX 4070 - аналог GeForce RTX 3080 на $100 дешевше
|Гаубиці M777 зможуть стріляти на 150 км - General Atomics презентувала високоточний маневровий боєприпас LRMP
|OPPO Find X6 Pro - найкращий у світі камерофон за версією DxOMark