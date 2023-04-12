Дві найбільші державні видобувні компанії України анонсували партнерство

Компанії Укрнафта й Укргазвидобування розглядають можливість спільного видобутку нафти та газу на ліцензійних ділянках, де власником дозволів на видобуток є одна компанія, а свердловини належать іншій. Про це повідомила пресслужба Укрнафти.

Поки що партнерство перебуває на стадії консультацій для визначення ділянок, де можливо розгорнути цей проєкт. Компанії також аналізують необхідні технічні та регуляторні питання для переходу до практичної роботи.

"Синергія співпраці двох державних видобувних компаній дасть змогу вивести з бездії низку свердловин та відновити на них видобуток вуглеводнів", - заявив гендиректор Укрнафти Сергій Корецький.

Крім того, Укргазвидобування й Укрнафта розглядають можливість спільного використання наземної інфраструктури та обміну геологічними даними на суміжних ліцензійних ділянках.

Компанії також почали обговорення потенційної спільної розвідки та розробки родовищ нафти й газу.

"Наші компанії мають величезний потенціал для співпраці, який нарешті ми починаємо реалізовувати. Ми маємо надію, що така робота вже скоро матеріалізуються у вигляді додаткових кубометрів газу і тонн нафти", - заявив керівник Укргазвидобування Олег Толмачев.