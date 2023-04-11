Фінансові новини
- |
- 11.04.23
- |
- 19:43
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Недостатньо лише мати знання; їх треба вміти використовувати. Недостатньо лише хотіти; треба діяти"
Йоганн Вольфганг фон Гете
Рада схвалила законопроєкт для націоналізації колишнього «Альфа-банку»
17:43 11.04.2023 |
Верховна Рада проголосувала за основу законопроєкт 9107-1 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури виведення з ринку банку в умовах воєнного стану.
Про це повідомив народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко у Telegram.
Зокрема, відповідно до закону, Нацбанк під час дії воєнного стану матиме право вивести банк з ринку, якщо серед його акціонерів є підсанкційні особи.
"Простіше кажучи, цей закон спрямований на "Сенс Банк" (колишній "Альфа-банк", - ред.). Його контрольний пакет акцій мають підсанкційні росіяни Андрій Косогов, Михайло Фрідман та Пьотр Авен", - зазначив Гончаренко.
Як повідомлялося, профільний комітет ВР підтримав відповідний законопроєкт 5 квітня. Метою законопроєкту є забезпечення стабільності банківської системи в умовах воєнного стану, а також захист прав та інтересів вкладників та інших кредиторів банків.
Зокрема, законопроєкт також надасть Нацбанку повноваження за певних обставин, пов'язаних із застосуванням санкцій до банку та/або власників істотної участі у банку, ухвалювати рішення про:
* заборону підсакційній особі (фізичній та/або юридичній особі) набувати або збільшувати істотну участь в банку;
* відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку (що не визначений системно важливим) або про виведення з ринку системно важливого банку (націоналізація).
Також запроваджується можливість виведення системно важливого банку з ринку за відсутності у нього ознак неплатоспроможності - у разі застосування до банку або власника істотної участі у ньому блокуючих санкції.
Раніше стало відомо, що Національний банк готує зміни до закону, які дозволять націоналізувати "Сенс банк" (колишній "Альфа-банк"), номінальними власниками якого залишаються російські олігархи Міхаіл Фрідман та Пьотр Авен. Це єдиний системно важливий банк, власником якого є росіяни.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У Данії заявили, що Захід може до літа ухвалити рішення щодо винищувачів для України – AFP
|НАБУ оголосило в розшук ексочільника Фонду держмайна Сенниченка
|Рада повернула виплати 30 тис. грн військовим
|Сі не піддався шарму. Чому візит Макрона до Китаю провалився
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Рада схвалила законопроєкт для націоналізації колишнього «Альфа-банку»
|ТРЦ Ocean Plaza перейшов у власність держави
|«Нова пошта» запустила послугу безкоштовного повернення товарів
|Медична група Adonis відкрила новий центр реабілітації
|Суд не дозволив Коломойському анулювати кредитні договори ПриватБанку з НБУ на 18 мільярдів
|Укрзалізниця завершила тестовий рейс євроколією із Польщі
Бізнес
|Microsoft виплатить $3 млн штрафу за допущення використання програмного забезпечення в Криму
|Genesis GV80 Coupe дебютував на автосалоні в Нью-Йорку
|Alibaba пропонує бізнесу протестувати свій чат-бот Tongyi Qianwen AI – ЗМІ
|Продажі чіпів у світі в лютому впали на 20,7% - максимально за 14 років
|Microsoft додала в Edge функцію блокування автоматичного відтворення відео
|З метою заощадити: Tesla буде використовувати батареї на основі заліза
|Маск зняв обмеження з акаунтів російських і китайських державних ЗМІ у Twitter - вони повернулися в пошукову видачу та рекомендації