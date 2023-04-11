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АНАЛІТИКА

Рада схвалила законопроєкт для націоналізації колишнього «Альфа-банку»

 

Верховна Рада проголосувала за основу законопроєкт 9107-1 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури виведення з ринку банку в умовах воєнного стану.

Про це повідомив народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко у Telegram.

Зокрема, відповідно до закону, Нацбанк під час дії воєнного стану матиме право вивести банк з ринку, якщо серед його акціонерів є підсанкційні особи.

"Простіше кажучи, цей закон спрямований на "Сенс Банк" (колишній "Альфа-банк", - ред.). Його контрольний пакет акцій мають підсанкційні росіяни Андрій Косогов, Михайло Фрідман та Пьотр Авен", - зазначив Гончаренко.

Як повідомлялося, профільний комітет ВР підтримав відповідний законопроєкт 5 квітня. Метою законопроєкту є забезпечення стабільності банківської системи в умовах воєнного стану, а також захист прав та інтересів вкладників та інших кредиторів банків.

Зокрема, законопроєкт також надасть Нацбанку повноваження за певних обставин, пов'язаних із застосуванням санкцій до банку та/або власників істотної участі у банку, ухвалювати рішення про:

* заборону підсакційній особі (фізичній та/або юридичній особі) набувати або збільшувати істотну участь в банку;
* відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку (що не визначений системно важливим) або про виведення з ринку системно важливого банку (націоналізація).

Також запроваджується можливість виведення системно важливого банку з ринку за відсутності у нього ознак неплатоспроможності - у разі застосування до банку або власника істотної участі у ньому блокуючих санкції.

Раніше стало відомо, що Національний банк готує зміни до закону, які дозволять націоналізувати "Сенс банк" (колишній "Альфа-банк"), номінальними власниками якого залишаються російські олігархи Міхаіл Фрідман та Пьотр Авен. Це єдиний системно важливий банк, власником якого є росіяни.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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