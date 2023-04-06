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АНАЛІТИКА

У березні Укрзалізниця перевезла рекордний з початку війни обсяг вантажів

13:01 06.04.2023 |

Новини компаній

 

У березні 2023 року АТ «Укрзалізниця» перевезла 12,2 млн т вантажів, що стало найвищим показником місячного обсягу перевезення з початку повномасштабного вторгнення.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив заступник директора департаменту комерційної роботи Укрзалізниці Валерій Ткачов.

«За оперативними даними, упродовж березня 2023 року залізницею перевезено 12,2 млн т вантажів. Це на 3,9 млн т, або на 47%, більше, ніж за аналогічний місяць торік, а також на 1 млн т, або на 8,7%, перевищує показник лютого 2023 року», - йдеться в повідомленні.

За словами Ткачова, березневий результат став найвищим показником місячного обсягу перевезення вантажів залізницею з початку повномасштабного вторгнення рф на територію України.

Як повідомив представник УЗ, в експортному сполученні у березні було перевезено 5,3 млн т. Порівняно з аналогічним періодом минулого року показник виріс на 73,4%, а до лютого 2023 року - на 4%.

У структурі експортних перевезень перше місце посідають зернові вантажі - 2,5 млн т (47%), на другому місці руда залізна і марганцева - 1,7 млн т (33%), на третьому місці чорні метали - 0,4 млн т (6%).
За матеріалами: www.ukrinform.ua
 

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