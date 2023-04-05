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АНАЛІТИКА

Енергоатом влітку виведе половину енергоблоків АЕС у ремонт

 

Влітку НАЕК «Енергоатом» планує на понад два місяці вивести половину енергоблоків атомних електростанцій для ремонту та модернізації.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив президент НАЕК «Енергоатом» Петро Котін.

«Найбільш важкий період пройдено, всі енергоблоки працювали, але блоки потрібно перезавантажити. Тому найкращий період, коли це можна зробити з найменшими витратами і впливом на енергосистему з точки зору нестачі електроенергії, - це літо. У цей період нема великого споживання електроенергії, тому що не потрібно вмикати опалення. Цього разу енергоблоки будуть ремонтуватися влітку, так, щоб половина блоків працювала, а інша половина була в ремонті», - сказав Котін.

За його словами, нормальний строк ремонту енергоблока становить близько 50-60 діб, усе залежить від додаткових робіт. Але, наприклад, зараз потрібно провести модернізацію, яка займає набагато більше часу.

Як повідомлялося, на підконтрольній Україні території працюють 9 блоків вітчизняних атомних електростанцій, ще 6 енергоблоків тимчасово окупованої Запорізької АЕС зупинені, їхнє включення блокується загарбниками. Наразі ЗАЕС продовжує постійно споживати близько 100 МВт на власні потреби від енергосистеми України.
 

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