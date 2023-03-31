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Енергоатом відновить ЛЕП між Україною та Польщею, яка не працювала понад 30 років
11:38 31.03.2023 |
ДП «НАЕК «Енергоатом» готується до запуску повітряної лінії, яка через Польщу з'єднає українську та європейську енергосистеми.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДП «НАЕК «Енергоатом».
«Так ми розширюємо свої можливості та зміцнюємо зв'язок України з європейською енергосистемою. Це надзвичайно важливо в умовах, коли росія веде прицільні обстріли нашої енергетичної інфраструктури», - наголосив президент Енергоатома Петро Котін.
За його словами, ця повітряна лінія електропередачі була виведена з експлуатації і з 1991 року не працювала. А зараз у перспективі вона дасть Україні можливість експортувати й імпортувати електроенергію до країн ЄС, що матиме позитивний вплив для розвитку вітчизняної економіки.
У компанії також зазначили, що свою частину робіт Енергоатом завершив у повному обсязі.
«Наразі на майданчику вже змонтовано частину необхідного обладнання, а відповідні підрозділи Енергоатома проводять роботи, які передують пусконалагоджувальним. Тож щойно свою частину зобов'язань виконає і НЕК «Укренерго», лінію можна буде вводити в експлуатацію. За оцінками фахівців, роботи НЕК може закінчити в квітні», - додали в компанії.
Як повідомлялося, польська енергетична компанія Orlen Synthos Green Energy (OSGE) ініціювала проєкт будівництва високовольтної лінії між Рівненською атомною електростанцією та польським Хелмом.
Лінія повинна забезпечити передачу енергії на рівні близько 1000 МВт в обидва напрями: до Польщі та з Польщі. За графіком, у 2023 році компанія має розробити проєкт та знайти фінансування будівництва лінії. Наступного року заплановано отримати екологічний досвід та дозвіл на будівництво.
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