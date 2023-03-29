НБУ тимчасово заборонив право голосу щодо 100% акцій Ідея Банку

Польська Getin Holding S.A. 28 березня отримала рішення Нацбанку України від 27 березня про тимчасову заборону права голосу щодо 100% акцій українського Ідея Банку (Львів), що йому належать, через визнання небездоганної ділової репутації як самого фінансового холдингу, так і його основного власника Лешека Чарнецького (Leszek Czarnecki).

"Під час заборони здійснення права голосу передається довіреній особі, призначеній Національним банком України. Емітент отримав інформацію про те, що відповідно до положень банківського законодавства України від Ідея Банку Україна потрібно висунути незалежних кандидатів у довірчі управляючі до 14 квітня 2023 року", - наголошується у повідомленні холдингу на Варшавській фондовій біржі.

Уточнено, що НБУ встановив для Чарнецького та Getin Holding річний термін для усунення порушення.

"Правління емітента (Getin Holding) розглядає можливість вживання правових заходів щодо правового захисту емітента у зв'язку з ухваленим рішенням", - зазначається в інформації холдингу.

Національний банк, у свою чергу, також поінформував на своєму сайті про ухвалене 27 березня рішення комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем НБУ заборонити Getin Holding пряме право голосу щодо 100% акцій Ідея Банку, а Лешеку Чернецькому - опосередковане щодо 44,98% акцій.

Причини визнання їхньої репутації небездоганною НБУ не зазначає.

Як повідомляли польські ЗМІ, на початку лютого регіональна прокуратура у Варшаві подала клопотання про попередній висновок щодо Чарнецького. Йдеться про розслідування справи GetBack, що здійснюється з 2018 року, а також підозр у шахрайстві щодо 1140 клієнтів Idea Bank SA на суму 227 млн злотих. Як пояснив прокурор, тимчасовий арешт бізнесмена необхідний для обвинувачення підозрюваному, який майже два роки ухиляється від добровільної явки до прокуратури. Завдяки цьому прокуратура зможе видати йому міжнародний та європейський ордери на арешт.

Як повідомлялося, наприкінці лютого 2022 року Getin Holding повідомив, що йому вдруге не вдалося продати Ідея Банк. Укладену 10 листопада 2021 року угоду про умови продажу його 100% акцій Першому українському міжнародному банку (ПУМБ, Київ) Ріната Ахметова було розірвано через невиконання всіх умов переходу права власності до 25 лютого.

Після розірвання угоди з ПУМБ Getin Holding відмовився від планів продажу свого українського дочірнього банку в умовах воєнної агресії РФ проти України. Наприкінці серпня холдинг зазначив, що визнав збиток від знецінення українських активів (окрім банку до них належить київська фінкомпанія ТОВ "Нью Фінанс Сервіс" - ІФ-У) PLN230,58 млн (близько $48,5 млн за поточним курсом). Таке знецінення знизило балансову вартість інвестиції в Ідея Банку до PLN15,6 млн, а в "Нью Фінанс Сервіс" - до PLN0,02 млн.

Ідея Банк (раніше - Плюс Банк) заснований у 1989 році. У 2021 році його чистий прибуток становив 581,07 млн грн, однак у 2022-му банк завершив зі збитками 649,88 млн грн.

За даними НБУ, станом на 1 лютого 2023 року Ідея Банк посідав 24-е місце (10,6 млрд грн) серед 67 банків, що діяли на той момент у країні.

Раніше, у червні 2020 року, було розірвано угоду з продажу Ідею Банку ексглаві правління Альфа-Банку (Київ) Івану Світеку та українській інвесткомпанії Dragon Capital: сторони не змогли погодити її комерційні умови у встановлений договором термін. Пізніше Dragon Capital зі Світеком встигли до війни купити "Юнекс Банк" у Смарт-Холдингу Вадима Новинського.

