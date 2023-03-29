Укрнафта планує залучити партнерів з інших країн, аби наростити видобуток

ПАТ «Укрнафта» у 2023 році планує збільшити видобуток нафти до 1,45 млн тонн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ПАТ «Укрнафта».

«У найближчому майбутньому «Укрнафта» має великий потенціал наростити видобуток нафти та газу. 80% з цього приросту компанія може забезпечити з наявних родовищ, для чого фахівці до 1 травня готують процедуру для залучення партнерів і ранжують всі ділянки та свердловини залежно від їх перспективності», - йдеться у повідомленні.

Зауважується, що частину "Укрнафта" може бурити власними силами, а на частину родовищ є можливості залучати партнерів - професійних фахівців з України та інших країн.

Ще 20% додаткового видобутку компанія буде здатна отримати шляхом придбання нових ліцензій, розробки експериментальних свердловин, визначення потенційних реальних запасів і буріння нових активних свердловин у майбутньому.

У планах Укрнафти на 2023 рік - 1,45 млн т нафти та 1,04 млрд кубометрів газу.

У компанії підкреслили, що зараз у підпорядкуванні Укрнафти 3 700 нафтових та газових свердловин, 89 родовищ, 451 АЗС майже у всіх регіонах країни.

Як повідомлялося, ПАТ "Укрнафта" у 2022 році скоротила видобуток нафти з конденсатом на 8,6% проти 2021 року - до 1,37 млн тонн.

Також у 2022 році компанія скоротила видобуток природного газу на 7% - до 1 млрд кубометрів.