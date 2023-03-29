Укргазвидобування отримало третю партію метанолу від USAID

АТ «Укргазвидобування» отримало 600 тонн метанолу від Агентства США з міжнародного розвитку.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НАК «Нафтогаз України».

«Третя партія метанолу обсягом 600 т надійшла на склади АТ «Укргазвидобування» у межах донорської допомоги від Агентства США з міжнародного розвитку (USAID)», - йдеться у повідомленні.

У Нафтогазі нагадали, що USAID уже надав Укргазвидобування 6000 т метанолу, який є критично важливою сировиною для видобування, підготовки та транспортування природного газу. Перша партія метанолу надійшла на склади компанії у лютому, друга партія - на початку березня.

Як повідомлялося, в лютому 2023 року Укргазвидобування уклало контракт з польською компанією на придбання 12 тис. т метанолу (майже половина річної потреби компанії) за приведеними цінами на рівні довоєнних.