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Укргазвидобування отримало третю партію метанолу від USAID
13:49 29.03.2023 |
АТ «Укргазвидобування» отримало 600 тонн метанолу від Агентства США з міжнародного розвитку.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НАК «Нафтогаз України».
«Третя партія метанолу обсягом 600 т надійшла на склади АТ «Укргазвидобування» у межах донорської допомоги від Агентства США з міжнародного розвитку (USAID)», - йдеться у повідомленні.
У Нафтогазі нагадали, що USAID уже надав Укргазвидобування 6000 т метанолу, який є критично важливою сировиною для видобування, підготовки та транспортування природного газу. Перша партія метанолу надійшла на склади компанії у лютому, друга партія - на початку березня.
Як повідомлялося, в лютому 2023 року Укргазвидобування уклало контракт з польською компанією на придбання 12 тис. т метанолу (майже половина річної потреби компанії) за приведеними цінами на рівні довоєнних.
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