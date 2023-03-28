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АНАЛІТИКА

НБУ оштрафував «Сенс банк» за порушення вимог етичної поведінки

 

Національний банк оштрафував АТ "Сенс Банк" за порушення вимог законодавства стосовно взаємодії зі споживачами під час врегулювання простроченої заборгованості.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

"Національний банк виявив факти порушення вимог законодавства щодо взаємодії зі споживачами під час врегулювання простроченої заборгованості з боку АТ "Сенс Банк". Йдеться про порушення вимог щодо етичної поведінки, встановлених Законом України "Про споживче кредитування" по відношенню до споживачів", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цим Національний банк застосував до АТ "Сенс Банк" заходи впливу у вигляді штрафів за порушення вимог щодо етичної поведінки за двома встановленими фактами порушення у розмірі 102 тис. грн за кожним порушенням. Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем ухвалив 27 березня 2023 року.

Як повідомляв Укрінформ, Національний банк застосував штраф до ТОВ "Укрборг" у розмірі 51 тис. грн за порушення вимог щодо етичної поведінки.
 

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