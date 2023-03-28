«Укрнафта» увійшла до складу Нафтогазової асоціації

Нафтогазова асоціація України (НАУ) прийняла до свого складу найбільшу українську нафтовидобувну компанію - ПАТ «Укрнафта», повідомляє НАУ.

«ПАТ «Укрнафта» - провідна нафтовидобувна компанія України. Власник найбільшої монобрендової мережі АЗК: 537 станцій майже у всіх регіонах країни. 50%+1 ПАТ належить державній компанії «Нафтогаз», рештою акцій керує Міноборони як військовим майном», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на початку листопада 2022 року влада України на основі закону «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану», а також низки наказів Верховного головнокомандувача ЗСУ прийняла рішення про примусове відчуження у власність держави акцій кількох стратегічно важливих підприємства, серед яких - ПАТ «Укрнафта» і ПАТ «Укртатнафта», які раніше контролювала група «Приват» та інші приватні акціонери.

7 листопада Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ухвалила це рішення.

Після цього у ПАТ «Укрнафта» і ПАТ «Укртатнафта» було змінено склад наглядових рад. Згодом керівником «Укрнафти» й «Укртатнафти» було призначено Сергія Корецького.

Нафтогазова асоціація представляє інтереси найбільших гравців ринку нафтопродуктів. На сьогодні до складу асоціації входять найбільші гуртові, роздрібні, видобувні й переробні підприємства, що представляють національний, міжнародний, приватний і державний бізнес, серед них - WOG, ОККО, Shell, «Amic Україна», Socar, KLO, «Паралель», «Укргазвидобування», «Укрнафта», UPG.