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АНАЛІТИКА

Через ракетні атаки Укргідроенерго зазнало збитків майже на ₴40 мільярдів

 

Збитки ПрАТ «Укргідроенерго» внаслідок ракетних атак з боку російських агресорів сягають близько 40 млрд гривень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Укргідроенерго.

«Загалом було понад 30 влучань в гідроенергетичні об'єкти з початку масованих обстрілів по енергетичній системі. Попередня сума збитків, завданих російською армією, сягає близько 40 млрд гривень», - ідеться у повідомленні.

Також зазначається, що 21 березня на черговому засіданні Наглядова рада Укргідроенерго розглянула та затвердила звіт керівника і виконавчого органу за четвертий квартал 2022 року та за рік у цілому. Особливу увагу у звіті приділили наслідкам ракетних обстрілів станцій компанії. Під час засідання комітету з інновацій також було представлено стратегію Укргідроенерго в цій сфері.

«Ця політика направлена на пришвидшення впровадження інновацій у щоденній роботі. Крім того, важливо провести систематизацію інновацій, які вже впроваджені в компанії. Це особливо важливо для розвитку та під час відновленні після атак на об'єкти Укргідроенерго з боку росії», - наголосила членкиня Наглядової ради та голова інноваційного комітету Наталія Микольська.

Як повідомлялося, частка виробництва електроенергії гідроелектростанціями ПрАТ «Укргідроенерго» в Об'єднаній енергосистемі України становить понад 10%.
 

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