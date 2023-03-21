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АНАЛІТИКА

Rolls-Royce SMR допоможе Україні у будівництві малих модульних реакторів - Енергоатом

Rolls-Royce SMR допоможе Україні у будівництві малих модульних реакторів - Енергоатом

 

ДП «НАЕК «Енергоатом» і компанія Rolls-Royce SMR підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо відновлення енергосистеми України шляхом розгортання малих модульних реакторів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ДП «НАЕК «Енергоатом» у Телеграмі.

«Співпраця Енергоатома та Rolls-Royce SMR вийшла на новий рівень. Сьогодні ми підписали угоду, яка дасть Україні не лише розпочати якісну післявоєнну відбудову енергетичної інфраструктури, а й стати у світі однією із перших країн, яка залучає перспективні технології малих модульних реакторів для цього», - сказав президент Енергоатома Петро Котін.

Зазначається, що документ, підписаний 20 березня, надає компаніям можливість разом працювати над пошуком майбутніх можливостей розгортання малих модульних реакторів (ММР) Rolls-Royce SMR в Україні, коли вона почне відбудовуватися.

Відповідно до меморандуму, Rolls-Royce SMR зобов'язується підтримувати відновлення України шляхом розгортання електростанції із заводським малим модульним реактором (SMR), яка буде здатна генерувати такий обсяг безвуглецевої електроенергії, якої вистачатиме для живлення мільйона будинків протягом понад 60 років», - йдеться у повідомленні.

Водночас генеральний директор Rolls-Royce SMR Том Самсон наголосив, що уряд Великої Британії підтримує Україну та її громадян і готовий допомагати у відновленні енергосистеми.

«Завдяки власним британським ядерним технологіям ми потенційно можемо допомогти народу України швидко відбудуватися й відновити енергетичну безпеку та незалежність», - наголосив він.

Компанія Rolls-Royce SMR була створена у листопаді 2021 року для розробки і комерціалізації малих модульних реакторів. Компанія планує створити типовий проєкт реактора потужністю 470 МВт. До переваг ММР Rolls-Royce буде відноситися короткий цикл будівництва та введення в експлуатацію - близько 500 днів, а також серійне виготовлення основних комплектуючих на локалізованому виробництві з можливістю доставки звичайним транспортом у будь-яке місце. Перший реактор планується побудувати на початку 30-х років.

Як повідомлялося, у 2017 році американська компанія Holtec International, яка розробила проєкт малого модульного реактора SMR-160, запропонувала створити в Україні хаб з виробництва обладнання для малих модульних реакторів на українських підприємствах.

Минулого року НАЕК "Енергоатом" та американська компанія NuScale Power, що розробляє малі модульні реактори та просуває ці технології в низці країн Європи, підписали меморандум з метою вивчення можливості будівництва SMR в Україні.
 

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