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Україна побудує на ГЕС найбільший у Європі енергонакопичувач
14:01 20.03.2023 |
ПрАТ "Укргідроенерго" планує у 2024 році розпочати реалізацію проєкту зі будівництва системи накопичування електроенергії "energy storage", а також сонячних електростанцій на українських гідроелектростанціях (ГЕС). Про це в інтерв'ю DW повідомив генеральний директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота. За його словами, компанія узгодила зі Світовим банком план реалізації проєкту і до кінця 2023 року буде завершена розробка техніко-економічного обґрунтування, проєктне рішення будівництва "energy storage" та будуть проведені необхідні закупівлі.
Сирота розповів, що проєкт передбачає встановлення систем накопичення електроенергії обсягом 212 МВт для розширення можливостей "Укргідроенерго" щодо надання допоміжних послуг з регулювання та відновлення частоти, а також сонячних станцій обсягом 63,9 МВт як додаткового джерела власних потреб ГЕС і для зарядження систем накопичення електроенергії. Це своєрідний промисловий акумулятор, де можна буде накопичувати енергію, коли її багато, та використовувати її в періоди дефіциту.
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