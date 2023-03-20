Енергоатом підписав багаторічний контракт з однією з найбільших уранових компаній світу

НАЕК "Енергоатом" підписала багаторічний контракт з канадською компанією Cameco Corp. на постачання гексафториду урану для виготовлення ядерного палива для українських атомних станцій. Про це повідомила пресслужба української компанії.

У межах угоди Cameco протягом 2024-2035 років буде на 100% задовольнятиме потреби Енергоатому в гексафториді природного урану (UF6), забезпечуючи його послугами з конверсії урану для реакторів Рівненської, Хмельницької та Південноукраїнської атомних електростанцій. Така ж можливість передбачена і для Запорізької АЕС після її деокупації.

Інший контракт передбачає продаж Канаді всього урану, який видобувається в Україні Східним ГЗК (належить Міністерству енергетики). Конверсію українського урану забезпечить Cameco.

"Це один із найбільших та найважливіших контрактів для Cameco. Наша компанія допоможе Україні зберегти енергетичну незалежність, забезпечити вашу державу електроенергію завдяки постачанню нашого ядерного палива", - заявив президент і головний виконавчий директор Cameco Тім Гітцель.

Президент Енергоатому Петро Котін заявив, що підписання цих двох контрактів відкриває шлях до укладення третього - стосовно конкретних обсягів постачання уранового продукту. Такий документ буде підготовлений та підписаний протягом найближчого місяця.

Cameco є найбільшою у світі публічною урановою компанією. За підсумками 2021 року обсяг виробництва урану компанією Cameco становив 9% від його загальносвітового виробництва.

У 2019 та 2021 роках Cameco постачала урановий оксидний концентрат для виробництва ядерного палива для потреб українських АЕС.

У 2022 році Cameco оголосила про придбання американської Westinghouse Electric Co., яка є партнером України в атомній енергетиці.