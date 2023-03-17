НБУ спростовує інформацію про надання Дянкову доручень щодо пошуку потенційних інвесторів Сенс Банку

Національний банк України (НБУ) спростовує інформацію про надання довіреній особі, якій передали право голосу за акціями підсанкційних власників істотної участі Сенс Банку, Симеону Дянкову доручень про пошук потенційних інвесторів банку, повідомила пресслужба регулятора в п'ятницю.

"НБУ не надавав пану Дянкову жодних доручень щодо проведення переговорів з пошуку потенційних інвесторів для Сенс Банку", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що неодноразові згадки в інтерв'ю про те, що регулятор визначив для пана Дянкова певні завдання зі "зменшення частки підсанкційних осіб серед акціонерів" та "пошуку інвестора" не відповідають дійсності та є маніпуляцією, яка може ввести в оману читачів.

"На своє письмове звернення до НБУ пан Дянков та пан Шпек отримали відповідь по суті, в якій йшлося про те, що з огляду на накладені на М. Фрідмана та П. Авена санкції Радою ЄС, а також санкції РНБОУ, застосовані до М. Фрідмана, П. Авена і А. Косогова, усі зазначені особи позбавлені права розпоряджатися власними активами і відчужувати їх будь-яким способом до зняття санкцій", - наголосив НБУ.

У повідомленні сказано, що зазначена відповідь дає однозначне розуміння, що українське законодавство не передбачає дозвільних механізмів для того, щоб підсанкційні особи скористалися правом на відчуження акцій банку до моменту зняття таких санкцій.

НБУ підтверджує отримання листа від потенційного інвестора, на який також було надано вичерпну відповідь по суті.

Також НБУ нагадав представникам банку, що згідно зі ст. 34 закону "Про банки і банківську діяльність" особа, яка має намір взяти істотну участь у банку, зобов'язана повідомити про свої наміри та одночасно подати до Національного банку повний пакет документів.

НБУ стверджує, що не отримав від зацікавленої сторони пакета документів, визначених законом про банки та нормативно-правовими актами Нацбанку, для погодження істотної участі.

Комунікація банків з регулятором з вищезазначених питань чітко визначена законодавством і не передбачає іншого формату звернень і переговорів, додав регулятор.

"Як і у випадку з потенційною докапіталізацією банку на $1 млрд, ми констатуємо, що необхідного пакета документів не було подано на розгляд НБУ", - йдеться в повідомленні.

Щодо застережень зростання частки держави в банківському секторі НБУ наголосив, що таке зростання зумовлене насамперед особливостями функціонування економіки під час війни, яка є вимушеним і тимчасовим її наслідком.

НБУ додав, що можливість націоналізації будь-якого системно важливого банку розглядатиметься Кабміном на підставі та у спосіб, визначений законом.

Як повідомлялося, у квітні 2022 року НБУ призначив Симеона Дянкова довіреною особою, якій було передано право голосу за акціями, що опосередковано належать підсанкційним власникам істотної участі в Сенс Банку, а також право брати участь в управлінні банком.