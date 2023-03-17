Для «Сенс Банку» знайшли потенційного покупця з Польщі — довірена особа акціонерів

Команда "Сенс Банку" (до 1 грудня 2022 року - "Альфа-Банк") знайшла потенційного інвестора, який може викупити банк у підсанкційних російських олігархів Михайла Фрідмана та Пьотра Авена.

Про це повідомила довірена особа, якій передано право управління частками власників банку Симеон Дянков в інтерв'ю FinClub.

"Останні кілька місяців ми найбільше спілкуємося з потенційними інвесторами з Польщі. Найближчим часом у мене будуть зустрічі в НБУ та ОП, де я хотів би узгодити наші подальші дії. І я, і польський інвестор уже надіслали до НБУ листи про наші наміри. Ми підписали відповідний меморандум і почали підготовку до due diligence (процедура незалежної перевірки, здійснювана від імені інвесторів для формування в них об'єктивного уявлення про об'єкт інвестування - ЕП)", - заявив Дянков.

Він зазначив, що на першому етапі угоди з інвестором планується "суттєво знизити частку підсанкційних акціонерів" у "Сенс банку". Їхній повний вихід з капіталу банку буде відбуватися вже на другому етапі.

"Акціонери готові продавати свої акції. Але потрібно провести due diligence і на підставі його результатів ухвалити рішення, хто чим володітиме в новому банку. Узгодити наступні кроки. Ми зацікавлені рухатися швидко. Шлях непростий", - зазначив він.

Дянков також заявив, що буде намагатися зробити так, аби за підсумками першого етапу виходу Фрідмана, Авена та інших підсанкційних акціонерів з капіталу "Сенс Банку" їхні частки в установі не перевищували 10%.

Нагадаємо, що напередодні Нацбанк розробив законопроєкт, який дозволить прискорено націоналізувати "Сенс Банк". Новий законопроєкт передбачає, що підставою для націоналізації можуть бути українські та міжнародні санкції проти акціонерів банку.

У разі, якщо Рада ухвалить цей нормативний акт, то НБУ буде зобов'язаний визнати "Сенс Банк" неплатоспроможним та запропонувати державі взяти участь у виведенні банку з ринку (тобто націоналізувати фінустанову).

Це вже другий законопроєкт щодо націоналізації банку в умовах війни. Перший визначав підставою для проведення націоналізації проблеми з ліквідністю банку. Однак, "Сенс Банку", попри відтік коштів вкладників, вдалося уникнути цих проблем.