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Укргазвидобування запустило нову потужну свердловину
11:12 15.03.2023 |
АТ «Укргазвидобування» пробурило нову оціночно-експлуатаційну свердловину глибиною 5950 м, яка дає 340 тис. кубометрів природного газу на добу.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НАК «Нафтогаз України».
«Це дуже хороший результат, особливо враховуючи, що родовище, на якому пробурена свердловина, експлуатується вже 45 років та виснажене на 85%. Він став можливим завдяки застосуванню сучасних підходів до розробки родовищ», - пояснив очільник групи Нафтогаз Олексій Чернишов.
Зазначається, що під час проєктування свердловини з допомогою 3D-моделі родовища фахівці змогли визначити перспективну ділянку продуктивного пласта родовища, яка досі не розроблялася. Результати буріння нової свердловини дали підстави запланувати буріння ще однієї свердловини на цій ділянці родовища.
«Минулого року ми переформатували команду наших геологів і розробників, переглянувши процеси і посиливши її потужними фахівцями з досвідом роботи в міжнародних компаніях. Уже бачимо результат», - зауважив т.в.о. генерального директора Укргазвидобування Олег Толмачев.
Він висловив переконання, що досягнуті на цьому родовищі результати та низка інших нещодавніх геологічних відкриттів стануть важливими складовими для нарощування видобутку газу вже цього року.
Як повідомлялося, у 2023 році НАК «Нафтогаз України» планує збільшувати видобуток газу в західних областях України.
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