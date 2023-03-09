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Укргазвидобування отримало другу партію метанолу від USAID
20:26 09.03.2023 |
АТ «Укргазвидобування» отримало другу партію метанолу обсягом майже 1 000 т у межах донорської допомоги від Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НАК «Нафтогаз України».
«Від початку повномасштабної війни Укргазвидобування повністю перейшло на закупівлю метанолу у європейських постачальників. Допомога від USAID дасть можливість створити додатковий резерв стратегічних запасів та забезпечити безперебійний виробничий процес до кінця опалювального сезону», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що USAID раніше надав компанії 6 тис. т метанолу, який є критично важливою сировиною для видобування, підготовки та транспортування природного газу. Перша партія метанолу надійшла на склади компанії у лютому.
Як повідомлялося, АТ «Укргазвидобування» уклало контракт з польською компанією на придбання 12 тис. т метанолу за цінами на рівні довоєнних.
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