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АНАЛІТИКА

UBS відкликав позов до ПриватБанку щодо націоналізації

 

Міжнародний інвестиційний банк UBS AG відкликав позов проти Приватбанку щодо його націоналізації. Про це стало відомо в середу під час засідання Господарського суду Києва у справі Shakoor Capital Limited проти ПриватБанку, повідомила пресслужба українського банку.

UBS був одним із позивачів, які разом із Shakoor Capital вимагали визнати незаконною технічну процедуру націоналізації ПриватБанку bail-in. Зокрема йшлося про договір щодо придбання акцій, укладений між ПриватБанком та UK SPV 20 грудня 2016 року, яким зобов'язання банку перед компанією були обміняні на акції додаткової емісії.

У вересні 2022 року Лондонський міжнародний арбітраж відхилив вимоги власників облігацій на $1 млрд, після чого вони почали спроби повернути гроші через суди в Україні.

"Ініціювавши справу в українському суді, власники облігацій по суті намагаються "обійти" рішення Лондонського арбітражу", - пояснював раніше ПриватБанк.

У лютому Господарський суд Києва відмовив у розгляді двох аналогічних позовів від J.P. Morgan та Pala Assets росіянина Володимира Йоріха.

UBS не став чекати, поки суд відмовить у розгляді його позову, й сам відкликав його.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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