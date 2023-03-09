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UBS відкликав позов до ПриватБанку щодо націоналізації
18:59 09.03.2023 |
Міжнародний інвестиційний банк UBS AG відкликав позов проти Приватбанку щодо його націоналізації. Про це стало відомо в середу під час засідання Господарського суду Києва у справі Shakoor Capital Limited проти ПриватБанку, повідомила пресслужба українського банку.
UBS був одним із позивачів, які разом із Shakoor Capital вимагали визнати незаконною технічну процедуру націоналізації ПриватБанку bail-in. Зокрема йшлося про договір щодо придбання акцій, укладений між ПриватБанком та UK SPV 20 грудня 2016 року, яким зобов'язання банку перед компанією були обміняні на акції додаткової емісії.
У вересні 2022 року Лондонський міжнародний арбітраж відхилив вимоги власників облігацій на $1 млрд, після чого вони почали спроби повернути гроші через суди в Україні.
"Ініціювавши справу в українському суді, власники облігацій по суті намагаються "обійти" рішення Лондонського арбітражу", - пояснював раніше ПриватБанк.
У лютому Господарський суд Києва відмовив у розгляді двох аналогічних позовів від J.P. Morgan та Pala Assets росіянина Володимира Йоріха.
UBS не став чекати, поки суд відмовить у розгляді його позову, й сам відкликав його.
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