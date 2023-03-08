Літаки МАУ почали переводити у флот авіакомпанії Windrose з орбіти Коломойського

Одразу три літаки авіакомпанії МАУ, власниками якої є бізнесмени Ігор Коломойський та Арон Майберг, опинилися у флоті іншого українського авіаперевізника - "Роза Вітрів" (Windrose). Ця авіакомпанія, за даними ЗМІ, знаходиться в сфері впливу Ігоря Коломойського.

З інформації державного реєстру цивільних повітряних суден виходить, що станом на 7 березня 2023 року з МАУ в "Розу Вітрів" передали одразу три авіалайнери - Embraer 190 з реєстрацією UR-EMA, Boeing 737-800 з реєстрацією UR-PSF, Boeing 737-900ER з реєстрацією UR-PSI, пише avianews.com.

Ще в січні вони формально були закріплені за МАУ. Два з літаків - Embraer 190 та Boeing 737-900ER не літали з вересня 2022 року, один - Boeing 737-800 у вересні, грудні 2022 року та лютому 2023 року виконував епізодичні рейси під позивними "Рози Вітрів", хоча перебував у складі флоту МАУ.

Переведення літаків МАУ у флот "Рози Вітрів" може бути пов'язане з конфліктом Ігоря Коломойського з Ароном Майбергом щодо керування авіаперевізником. Про суперечки стало відомо ще наприкінці 2021 року, коли відбулася спроба замінити президента МАУ Євгена Дихне. Тоді він подав до суду та заблокував можливу зміну керівника авіакомпанії.

Із того часу дія контракту Дихне завершилась, але діяло рішення суду, яке не дозволяє вносити зміни в реєстр щодо керівника авіаперевізника.

У жовтні 2022 року МАУ взагалі припинила польоти. Причиною зупинки літаків голова профспілки авіаперевізника Олександр Полянський назвав непорозуміння між акціонерами, лізингодавцями та новопризначеним керівником.

Відповідно до повідомлення МАУ від 19 вересня, новим президентом авіаперевізника тоді став Кирил Звонарьов, який до того був заступником гендиректора аеропорту "Бориспіль".

У той самий час профспілка вказувала, що Дихне залишався діючим президентом МАУ відповідно до державного реєстру, але не виконував функцій керівника через закінчення контракту та конфлікт акціонерів МАУ. Через цю колізію МАУ не могла проводити платежі, пояснювали в профспілці.

Арон Майберг у попередніх інтерв'ю повідомляв, що лізингові компанії Коломойського здають МАУ в оренду літаки.

Переведення авіалайнерів у флот "Рози Вітрів", на яку має вплив Коломойський, може бути спробою повернути ці повітряні судна в роботу на фоні зупинки польотів МАУ через конфлікт акціонерів.

Наразі "Роза Вітрів" має діючий сертифікат експлуатанта та може виконувати рейси в Європі на замовлення інших авіаперевізників.