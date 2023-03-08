Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Суд скасував постанову про банкрутство боржника ПриватБанку на 2,6 млрд грн

 

Центральний апеляційний господарський суд Дніпра 7 березня задовольнив апеляційну скаргу Приватбанку і скасував постанову про визнання банкрутом компанії "Монтана-Естейт", раніше відомої як "Приватофіс", яка заборгувала банку 2,6 млрд грн.

"У цій справі власники "Приватофісу" намагалися незаконно уникнути сплати ПриватБанку багатомільярдного боргу, маніпулюючи законодавством і зухвало зловживаючи повноваженнями арбітражного керуючого", - повідомляють у пресрелізі ПриватБанку в середу.

Як повідомлялося, компанію "Приватофіс" створив колишній менеджмент ПриватБанку 2005 року, на неї було записано права власності на кількасот відділень банку в усій Україні. Вона також була поручителем ПриватБанку за кредитом рефінансування НБУ, отриманим банком 2009 року, який був змушений погасити сам ПриватБанк 2020 року.

Станом на 2021 рік розмір кредитної заборгованості "Приватофіс" перед банком становив 2,9 млрд грн. У 2021 році ПриватБанк ухвалив рішення ініціювати процедуру банкрутства "Приватофіс", однак призначений судом арбітражний керуючий визнав кредитні вимоги банку лише частково на суму 1,6 млрд грн. Попри заперечення банку суд у грудні 2021 року ухвалив рішення про визнання боржника банкрутом, і тепер цю постанову скасував Центральний апеляційний господарський суд.

ПриватБанк нагадує, що продовжує обстоювати справедливість у понад 500 судових процесах в Україні, ініційованих колишніми власниками та пов'язаними з ними юридичними та фізичними особами.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,5671
  0,4461
 1,14

Курс обміну валют на сьогодні, 10:49
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,1641  0,13 0,34 38,9791  0,12 0,31
EUR 40,0203  0,30 0,75 41,0694  0,29 0,70

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,01 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес