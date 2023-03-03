Українське дунайське пароплавство будуватиме власні баржі

Кілійський суднобудівно-судноремонтний завод (КСРРЗ) побудує нове несамохідне судно для ПрАТ «Українське дунайське пароплавство».

Про це повідомив у Фейсбуці генеральний директор УДП Дмитро Москаленко, передає Укрінформ.

«На Кілійському СБСРЗ триває підготовка до створення нового несамохідного судна з використанням конструкцій суден-донорів. На сліп підняті два перших ліхтера (різновид баржі), які виступають донорами. Визначені дефекти, розпочався ремонт із заміною металу», - йдеться в повідомленні.

За словами Москаленка, технологія будівництва барж типу SLG з ліхтерів-донорів не нова. Нове судно будується шляхом конверсії - стикування двох ліхтерів через вставку, що вирізається із третього ліхтера. На основі ліхтерів можна створювати справжні баржі з великою вантажопідйомністю.

Наразі в УДП є 86 ліхтерів. На підприємстві планують у найближчі 2-3 роки всі судна, які ще перебувають у задовільному технічному стані, «перетворити» на баржі. В результаті чого пароплавство має отримати ще 5-6 баржевих караванів.

«Економічні розрахунки, проведені нашими аналітиками, свідчать, що інвестиції у будівництво SLG барж є абсолютно виправданими. Тим більше, що конверсію ми проводимо на власному виробництві. Перші SLG баржі нової серії планується побудувати на базі оновленого проєкту, який не передбачає суттєвих відмінностей. Одночасно готуємося замовити проєкт для баржі SLG+ з покращеними характеристиками, які зможуть використовуватись у морський 12-мильній зоні», - зазначив Москаленко.

У найближчий час ще сім ліхтерів будуть переміщені на КСРРЗ для подальшого будівництва SLG барж.



