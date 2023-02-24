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«Укргідроенерго» втратила 1500 МВт потужності через війну
14:13 24.02.2023 |
Енергогенеруюча компанія "Укргідроенерго" втратила 1500 МВт потужності через війну.
Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українськi Новини.
"Після окупації Каховської ГЕС у перші дні повномасштабного вторгнення ми втратили понад 340 МВт наявної потужності. Після серії масованих ракетних ударів по нашим об'єктам, які ворог завдавав, починаючи з жовтня 2022 року, ми зазнали значно більших втрат. Мушу сказати, що на сьогодні загальні втрати встановленої потужності компанії складають майже 1500 МВт, що, в свою чергу, призвело до відчутного зменшення участі гідроелектростанцій у покритті пікової частини добового графіку потужності ОЕС України, а також обмеження можливостей регулювання частоти та потужності", - повідомив генеральний директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота.
Він зазначив, що збитки від російської агресії склали десятки мільярдів гривень.
"Остаточні збитки ми зможемо підрахувати після деокупаціїнаших об'єктів та проведення відповідного аудиту, втім вже зараз з впевненістю можна казати, що йдеться про десятки мільярдів гривень. Компанія вже подала позов до Європейського суду з прав людини проти російської федерації щодо компенсації збитків, нанесених в результаті неспровокованої воєнної агресії", - зазначив Сирота.
Як повідомляли Українськi Новини, у вересні "Укргідроенерго" подала до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) позов проти Росії щодо відшкодування 17 млрд гривень збитків.
До складу "Укргідроенерго" входять Київська ГЕС, Київська ГАЕС, Канівська ГЕС, Кременчуцька ГЕС, Середньодніпровська ГЕС, Дніпровська ГЕС, Дністровська ГЕС, Дністровська ГАЕС та Каховська ГЕС, загальна встановлена потужність яких становить 5,745 ГВт.
100% акцій "Укргідроенерго" належать державі та перебувають в управлінні Міністерства енергетики.
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